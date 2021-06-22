В Улан-Удэ посадят более 100 деревьев-крупномеров







Подросшие деревья для пересадки берут с мест, где их в любом случае необходимо убрать: с просек линий электропередачи, с противопожарных разрывов и т. д. Деревья пересаживают без повреждения корневой системы. Это позволяет им быстро адаптироваться на новом месте и начать рост. Приживаемость крупномеров очень высока и достигает практически 100%.



Сосны, берёзы, ели появляются в городских парках, скверах, вдоль магистралей благодаря уникальной машине-пересадчику МБУ «Городское лесничество». Агрегат-пересадчик на базе «КамАЗа» является единственным специализированным автотранспортом в Бурятии. Мэрия купила его несколько лет назад.



Пересадчик позволяет выкапывать дерево целиком без повреждения корней, ствола, веток, перевозить с комом земли на новое место и производить посадку в заранее подготовленную яму. Это позволяет сохранить зелёные насаждения в любом возрасте и масштабно озеленять городские территории. За один рабочий день получается пересадить до пяти-восьми деревьев. После пересадки сотрудники городского лесничества создают большие приствольные круги и еженедельно поливают деревья.



Летом будут высажены 120 берёз и тополей в сквере «Радуга» и на улицах Тулаева, Иволгинская, Кабанская, Революции 1905 года В прошлом году были высажены 144 дерева, а в 2019 – 229.



- За три года действия программы «Зелёный город» в Улан-Удэ было высажено более 80 тысяч саженцев кустарников и деревьев. По результатам контроля прошлых лет прижилось 84% от общего числа. Город планирует улучшить показатели до 100 процентов благодаря разработкам научно-технического совета, - заявили в комитете городского хозяйства.



К 2024 году обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования должна составить 10 кв. м на человека. В настоящее время показатель составляет 5 кв. м на одного улан-удэнца.







В столице Бурятии идут работы по высадке деревьев-крупномеров специальной машиной-пересадчиком, сообщили в комитете городского хозяйства.Высота деревьев-крупномеров от 1,5 до 2 метров, у них сформирована корневая система. Посадка таких деревьев, в отличие от саженцев, считается одним из наиболее эффективных способов быстрого создания зелёных зон.