В Иркутске возобновили дезинфекцию подъездов

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Обработка проводится два-три раза в неделю



Управляющие компании Иркутска возобновили дезинфекцию подъездов. Обработка проводится два-три раза в неделю.



- Работы проводятся в соответствии с указом губернатора Иркутской области о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19 от 12 октября 2020 года. Администрация Иркутска направила соответствующие письма в адрес управляющих организаций. Необходимо проведение санитарной обработки и дезинфекции мест общего пользования (дверных ручек входных групп, почтовых ящиков, перил, лестничных маршей, панелей управления лифтами), - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



По поручению мэра Руслана Болотова комитеты по управлению административными округами контролируют проведение санитарной обработки и соответствие графикам выполнения работ.



Кроме того, специалисты администрации проводят ежедневные рейды. По итогам рейдов акты фиксации нарушений законодательства во время действия режима функционирования повышенной готовности и фотоматериалы направляются в управление Роспотребнадзора по Иркутской области и другие ведомства для принятия мер оперативного реагирования по всем объектам, нарушающим режим.



– В ходе рейдовых мероприятий чаще всего выявляют случаи нарушения санитарно-эпидемиологических правил: несоблюдение масочного режима или неправильное ношение маски, например, на подбородке, – отметил заместитель мэра – председатель комитета по управлению Октябрьским округом Георгий Комаров. – Касаемо дезинфекции подъездов, разъясняем жителям, что зачастую применяются дезсредства, которые не имеют запаха. Обработка ведётся.



Дезинфекция мест общего пользования будет проводиться до стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в Иркутске.



