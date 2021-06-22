Установился высокий класс пожароопасности
В Ольхонском районе Иркутской области введён особый противопожарный режим в лесах. Решение об этом было принято на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством губернатора Игоря Кобзева.
В настоящее время лесных пожаров в Ольхонском районе нет, но, по прогнозам синоптиков, там установился высокий – четвёртый класс – пожароопасности.
В западных, центральных и южных районах Иркутской области области особый противопожарный режим (ОПР) действовал с 1 мая по 15 июня. На севере региона ОПР установлен по 30 июля. Там в ближайшие дни прогнозируются высокая (четвёртого класса) и чрезвычайная (пятого класса) пожароопасность лесов.
В ближайшие дни к тушению трудных лесных пожаров в северных территориях области приступит самолёт-зондировщик ФБУ «Авиалесоохрана», вызывающий искусственные осадки. Для этого там складываются благоприятные погодные условия.
В Ольхонском районе ввели особый противопожарный режим
Общество, Фото:
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