Лучшей стала представительница Кабанского района
В Центре кинологической службы МВД по Бурятии с 7 по 18 июня прошли учебно-методические сборы для молодых специалистов-кинологов по направлению «Охранно-конвойная служба». На учебных сборах состоялись соревнования среди сотрудников со служебными собаками, сообщили в республиканском МВД.
В соревнованиях приняли участие представители территориальных подразделений МВД. Четвероногие друзья учились навыкам обнаружения наркотиков, охране задержанных лиц. Также служебные собаки соревновались в умении ориентироваться в ходе розыскных мероприятий, в том числе - в обыске местностей, где по легенде, произошло преступление.
По результатам соревнований лучшие кинологи награждены дипломами, а их питомцы – сладкими призами.
Места распределились следующим образом:
Первое место – стажёр по должности полицейского (кинолога) группы охраны и конвоирования изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Кабанскому району Виктория Козлова;
Второе место – полицейский (кинолог) группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых МО МВД России «Хоринский» младший сержант полиции Аюр Дамбаев;
Третье место – полицейский (кинологу) группы охраны и конвоирования изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Мухоршибирскому старший прапорщик полиции Владимир Воробьев.
В МВД Бурятии определили лучших кинологов
Общество, Фото:
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