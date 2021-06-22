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В МВД Бурятии определили лучших кинологов

В МВД Бурятии определили лучших кинологов
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Лучшей стала представительница Кабанского района

В Центре кинологической службы МВД по Бурятии с 7 по 18 июня прошли учебно-методические сборы для молодых специалистов-кинологов по направлению «Охранно-конвойная служба». На учебных сборах состоялись соревнования среди сотрудников со служебными собаками, сообщили в республиканском МВД.

В соревнованиях приняли участие представители территориальных подразделений МВД. Четвероногие друзья учились навыкам обнаружения наркотиков, охране задержанных лиц. Также служебные собаки соревновались в умении ориентироваться в ходе розыскных мероприятий, в том числе - в обыске местностей, где по легенде, произошло преступление.

По результатам соревнований лучшие кинологи награждены дипломами, а их питомцы – сладкими призами.

Места распределились следующим образом:

Первое место – стажёр по должности полицейского (кинолога) группы охраны и конвоирования изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Кабанскому району Виктория Козлова;

Второе место – полицейский (кинолог) группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых МО МВД России «Хоринский» младший сержант полиции Аюр Дамбаев;

Третье место – полицейский (кинологу) группы охраны и конвоирования изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Мухоршибирскому старший прапорщик полиции Владимир Воробьев.
кинологи
 
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