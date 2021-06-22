В МВД Бурятии определили лучших кинологов

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Лучшей стала представительница Кабанского района



В Центре кинологической службы МВД по Бурятии с 7 по 18 июня прошли учебно-методические сборы для молодых специалистов-кинологов по направлению «Охранно-конвойная служба». На учебных сборах состоялись соревнования среди сотрудников со служебными собаками, сообщили в республиканском МВД.



В соревнованиях приняли участие представители территориальных подразделений МВД. Четвероногие друзья учились навыкам обнаружения наркотиков, охране задержанных лиц. Также служебные собаки соревновались в умении ориентироваться в ходе розыскных мероприятий, в том числе - в обыске местностей, где по легенде, произошло преступление.



По результатам соревнований лучшие кинологи награждены дипломами, а их питомцы – сладкими призами.



Места распределились следующим образом:



Первое место – стажёр по должности полицейского (кинолога) группы охраны и конвоирования изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Кабанскому району Виктория Козлова;



Второе место – полицейский (кинолог) группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых МО МВД России «Хоринский» младший сержант полиции Аюр Дамбаев;



Третье место – полицейский (кинологу) группы охраны и конвоирования изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Мухоршибирскому старший прапорщик полиции Владимир Воробьев.

