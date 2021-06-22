В Тункинском нацпарке в Бурятии продлён режим ограничения

В республике продолжает действовать особый противопожарный режим



В национальном парке «Тункинский» продлён режим ограничения. Это связано с сохранением пожароопасной ситуации в лесах и действующим на территории республики особым противопожарным режимом.



С 21 июня по 10 июля запрещено пребывание людей в лесах и въезда в лес транспортных средств.



- Данная мера необходима в целях осуществления профилактических мероприятий по предотвращению возникновения природных пожаров, - сообщили в Тункинском нацпарке.



Определены места отдыха и сбора дикоросов в лесах, где возможно нахождение граждан. Перечень мест отдыха и сбора дикоросов размещён на сайте Тункинского нацпарка.



Разрешение на посещение нацпарка можно получить на сайте организации, в визит-центре «Шулуты» при въезде в Тункинский район; в офисе парка в Кырене; в инспекторских участках.

