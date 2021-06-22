В республике продолжает действовать особый противопожарный режим
В национальном парке «Тункинский» продлён режим ограничения. Это связано с сохранением пожароопасной ситуации в лесах и действующим на территории республики особым противопожарным режимом.
С 21 июня по 10 июля запрещено пребывание людей в лесах и въезда в лес транспортных средств.
- Данная мера необходима в целях осуществления профилактических мероприятий по предотвращению возникновения природных пожаров, - сообщили в Тункинском нацпарке.
Определены места отдыха и сбора дикоросов в лесах, где возможно нахождение граждан. Перечень мест отдыха и сбора дикоросов размещён на сайте Тункинского нацпарка.
Разрешение на посещение нацпарка можно получить на сайте организации, в визит-центре «Шулуты» при въезде в Тункинский район; в офисе парка в Кырене; в инспекторских участках.
В Тункинском нацпарке в Бурятии продлён режим ограничения
Общество, Фото:
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