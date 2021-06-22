 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 июня

21 июня

Популярное

В Тункинском нацпарке в Бурятии продлён режим ограничения

В Тункинском нацпарке в Бурятии продлён режим ограничения
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике продолжает действовать особый противопожарный режим

В национальном парке «Тункинский» продлён режим ограничения. Это связано с сохранением пожароопасной ситуации в лесах и действующим на территории республики особым противопожарным режимом.

С 21 июня по 10 июля запрещено пребывание людей в лесах и въезда в лес транспортных средств.

- Данная мера необходима в целях осуществления профилактических мероприятий по предотвращению возникновения природных пожаров, - сообщили в Тункинском нацпарке.

Определены места отдыха и сбора дикоросов в лесах, где возможно нахождение граждан. Перечень мест отдыха и сбора дикоросов размещён на сайте Тункинского нацпарка.

Разрешение на посещение нацпарка можно получить на сайте организации, в визит-центре «Шулуты» при въезде в Тункинский район; в офисе парка в Кырене; в инспекторских участках.
национальный парк
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии обновлён рекорд по смертности от COVID-19 за сутки
В Бурятии обновлён рекорд по смертности от COVID-19 за сутки
Общество, 22.06.2021
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Бурятии ухудшается всё сильнее
Клещи покусали почти 1,5 тысячи жителей Бурятии
Клещи покусали почти 1,5 тысячи жителей Бурятии
Общество, 22.06.2021
В этом сезоне обращений по поводу укусов клещей меньше, чем год назад
В Тункинском нацпарке в Бурятии продлён режим ограничения
В Тункинском нацпарке в Бурятии продлён режим ограничения
Общество, 22.06.2021
В республике продолжает действовать особый противопожарный режим
Ковидный стационар БСМП в Улан-Удэ заполнен на 99%
Ковидный стационар БСМП в Улан-Удэ заполнен на 99%
Общество, 22.06.2021
Врач БСМП призвал горожан не устраивать гулянки
В Улан-Удэ повернули памятник строителям БАМа
В Улан-Удэ повернули памятник строителям БАМа
Общество, 22.06.2021
Архитекторы решили, что скульптура не должна смотреть в сторону школы
В Улан-Удэ осудили забайкальца за сбыт наркотиков
В Улан-Удэ осудили забайкальца за сбыт наркотиков
Общество, 22.06.2021
Незаконной деятельностью мужчина занимался с 2019 года 
Дело жительницы Бурятии о поддельной справке ушло в суд
Дело жительницы Бурятии о поддельной справке ушло в суд
Общество, 22.06.2021
Женщина сама дописала ложные сведения в справку 
В Бурятии до +34 градусов
В Бурятии до +34 градусов
Общество, 22.06.2021
В двух районах ожидаются грозы с порывистым ветром 
У 41,1 % забайкальцев есть коллективный иммунитет к COVID-19
У 41,1 % забайкальцев есть коллективный иммунитет к COVID-19
Общество, 21.06.2021
Аягма Ванчикова заявила, что коронавирус становится агрессивней
В Бурятии военные уничтожили бронированную технику условного противника
В Бурятии военные уничтожили бронированную технику условного противника
Общество, 21.06.2021
Боевые стрельбы проходили на полигоне «Бурдуны»
Жителей Иркутской области призывают к безопасности на воде
Жителей Иркутской области призывают к безопасности на воде
Общество, 21.06.2021
В регионе проходит первый этап акции «Вода - безопасная территория»
В Бурятии восстанавливают разрушенный мост
В Бурятии восстанавливают разрушенный мост
Общество, 21.06.2021
Ручей Голубой продолжает подмывать разрушенный мост
В Улан-Удэ осуждённые танцевали за здоровый образ жизни
В Улан-Удэ осуждённые танцевали за здоровый образ жизни
Общество, 21.06.2021
В исправительном учреждении рассказали о вреде наркотиков
В Забайкалье мошенники наживаются на детском отдыхе
В Забайкалье мошенники наживаются на детском отдыхе
Общество, 21.06.2021
Аферисты пишут родителям и предлагают «помочь»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^