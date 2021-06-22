Байкальск вошёл в топ-10 направлений для отдыха в горах летом



1. Бахчисарай

2. Банное

3. Горячий Ключ

4. Екатеринбург

5. Красноярск

6. Байкальск

7. Манжерок

8. Челябинск

9. Пермь

10. Шерегеш





Пляжи на черноморских курортах России переполнены, из-за этого сложно соблюдать социальную дистанцию. Чтобы хоть как-то изолироваться, туристы выбирают отдых на горных курортах этим летом. Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, в каких направлениях можно отдохнуть в горах в летом.Крымские горы, Урал, Алтай в тройке лидеров среди летних направлений, популярных для отдыха в горах. На шестом месте оказался Байкальск.По статистике TVIL.RU, туристы бронируют жильё для отдыха в горах от 2 до 10 ночей и тратят на проживание от 2 и 10 тысячи рублей в сутки. Самый дешёвый отдых в Горячем Ключе и Екатеринбурге, а самый дорогой – в Манжероке.Список составлен на основании данных бронирования жилья туристами на лето 2021 года.