Дело жительницы Бурятии о поддельной справке ушло в суд

Женщина сама дописала ложные сведения в справку



Жительница села Сотниково Иволгинского района Бурятии обвиняется в подделке официального документа.



Ранее Иволгинским районным судом женщина осуждена за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ей назначено наказание в виде 90 часов обязательных работ.



При рассмотрении судом ходатайства об отсрочке отбытия наказания женщина предоставила медицинскую справку об имеющемся у неё ушибе грудной клетки. Справка выдана медицинским учреждением.



Однако во время изучения документа прокурором обнаружено, что женщина собственноручно дописала в справку заведомо ложные сведения о переломе и трещинах в позвоночнике. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.



Расследование завершено, уголовное дело направлено в Иволгинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

