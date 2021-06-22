Женщина сама дописала ложные сведения в справку
Жительница села Сотниково Иволгинского района Бурятии обвиняется в подделке официального документа.
Ранее Иволгинским районным судом женщина осуждена за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ей назначено наказание в виде 90 часов обязательных работ.
При рассмотрении судом ходатайства об отсрочке отбытия наказания женщина предоставила медицинскую справку об имеющемся у неё ушибе грудной клетки. Справка выдана медицинским учреждением.
Однако во время изучения документа прокурором обнаружено, что женщина собственноручно дописала в справку заведомо ложные сведения о переломе и трещинах в позвоночнике. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.
Расследование завершено, уголовное дело направлено в Иволгинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Дело жительницы Бурятии о поддельной справке ушло в суд
Общество, Фото:
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