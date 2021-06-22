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Дело жительницы Бурятии о поддельной справке ушло в суд

Дело жительницы Бурятии о поддельной справке ушло в суд
Общество,  Фото:pixabay.com.
Женщина сама дописала ложные сведения в справку

Жительница села Сотниково Иволгинского района Бурятии обвиняется в подделке официального документа.

Ранее Иволгинским районным судом женщина осуждена за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ей назначено наказание в виде 90 часов обязательных работ.

При рассмотрении судом ходатайства об отсрочке отбытия наказания женщина предоставила медицинскую справку об имеющемся у неё ушибе грудной клетки. Справка выдана медицинским учреждением.

Однако во время изучения документа прокурором обнаружено, что женщина собственноручно дописала в справку заведомо ложные сведения о переломе и трещинах в позвоночнике. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в Иволгинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура поддельные документы
 
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