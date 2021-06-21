В Улан-Удэ нашли мужчину, которого искали правоохранители Беларуси

Общество, Фото: Росгвардия по РБ

Мужчина выдал себя, разведя костёр во дворе дома



Сегодня ночью в Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования в микрорайоне Аэропорт, обратили внимание на группу мужчин. Они прямо во дворе жилого дома развели костёр.



В ходе проверки документов было установлено, что один из мужчин находится в федеральном розыске.



Уроженец одной из прибалтийских стран с начала этого года находился в федеральном розыске за правоохранительными органами Республики Беларусь как госдолжник.



Задержанный возвращался с вахты в Воронеже и во время ожидания самолета был задержан росгвардейцами. Мужчина, 1989 года рождения, передан сотрудникам транспортной полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

