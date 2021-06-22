В Бурятии до +34 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В двух районах ожидаются грозы с порывистым ветром



По данным Бурятского гидрометцентра, 22 июня на большей части республики жаркая, без осадков, погода. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +9,+14, местами +3,+8, днём +29,+34, местами +19,+24. Во второй половине дня в Окинском и западу Тункинского районов кратковременные дожди, ливни, грозы с порывистым ветром.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью +12,+14, днём +30,+32.

