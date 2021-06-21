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В Бурятии военные уничтожили бронированную технику условного противника

В Бурятии военные уничтожили бронированную технику условного противника
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Боевые стрельбы проходили на полигоне «Бурдуны»

На специализированном полигоне «Бурдуны» в Бурятии прошли боевые стрельбы самоходных гаубиц «Мста-С» артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа.

Военнослужащие вели огонь из 152-мм орудий бронебойными снарядами по мишеням, обозначающим тяжело бронированную технику условного противника. Особенностью стрельб стало то, что все гаубицы вели огонь прямой наводкой с помощью прицелов 1П23. Мишени находились на расстоянии от 1 до 2 тысяч метров. В ходе стрельб военнослужащие уничтожили более 50 единиц боевой техники условного противника.

Всего в стрельбах участвовали более 100 военнослужащих и свыше 50 единиц вооружения, военной и специальной техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. 
ВВО учения
 
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