В Бурятии военные уничтожили бронированную технику условного противника

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Боевые стрельбы проходили на полигоне «Бурдуны»



На специализированном полигоне «Бурдуны» в Бурятии прошли боевые стрельбы самоходных гаубиц «Мста-С» артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа.



Военнослужащие вели огонь из 152-мм орудий бронебойными снарядами по мишеням, обозначающим тяжело бронированную технику условного противника. Особенностью стрельб стало то, что все гаубицы вели огонь прямой наводкой с помощью прицелов 1П23. Мишени находились на расстоянии от 1 до 2 тысяч метров. В ходе стрельб военнослужащие уничтожили более 50 единиц боевой техники условного противника.



Всего в стрельбах участвовали более 100 военнослужащих и свыше 50 единиц вооружения, военной и специальной техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

