У 41,1 % забайкальцев есть коллективный иммунитет к COVID-19

Аягма Ванчикова заявила, что коронавирус становится агрессивней



В Забайкальском крае медики работают в напряжённом режиме. Об этом в ходе оперативного совещания 21 июня сообщила вице-губернатор региона Аягма Ванчикова.



- 2020 год был тяжёлый, но ситуация, что сейчас разворачивается, имеет более тяжёлое течение. В эти выходные мы нарастили количество коек для пациентов с COVID-19, для стационарного лечения их создано уже 1060. Отделения в режим моностационара переведены в 12 лечебных учреждениях края. Для системы здравоохранения, это большая нагрузка, пациенты с положительным тестом регистрируются ежедневно. Плановая помощь, которую мы оказываем сейчас во всех медицинских организациях, может претерпеть трансформацию. Те койки, которые у нас останутся в результате перепрофилирования, мы их бережём для пациентов с сердечной патологией, для пациентов экстренных заболеваний и т.д. Но материально-технические возможности у системы здравоохранения не безграничны, - акцентировала внимание забайкальцев Аягма Ванчикова.



По её словам, течение новой коронавирусной инфекции становится более агрессивным. Сокращается её инкубационный период.



- Если раньше он составлял 12-14 дней, то на сегодняшний день 3-5 дней. Это говорит о тяжести процесса. Пациенты сразу из домашних условий попадают на стационарные койки. Практически все реанимации переполнены. Используем практически все ресурсы ИВЛ, - сказала вице-губернатор.



Она отметила, что по данным оперативного штаба России, коллективный иммунитет есть только у 41,1 % населения Забайкальского края. Аягма Ванчикова призвала земляков сделать прививку против COVID-19, которая поможет сформировать иммунитет, а значит, снизить тяжесть болезни и уровень заболеваемости в регионе, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

