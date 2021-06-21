Подарок сделали ко Дню медицинского работника
Представители Народного фронта в Бурятии вместе командой «Молодёжки ОНФ» сделали н подарок медикам городской больницы №2 Улан-Удэ. В День медицинского работника они высадили на территории больницы10 саженцев дикой яблони, клена и сирени.
Также медикам передали индивидуальные средства защиты – маски и антисептики, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.
Городская больница №2 – это медицинское учреждение, где несколько лет назад было открыто отделение паллиативной медицинской помощи для неизлечимо больных пациентов.
- Сейчас в Бурятии на медиков легла колоссальная нагрузка из-за нахлынувшей третьей волны пандемии. В таких условиях врачам приходится работать, буквально, на износ. Мы решили поддержать медицинских работников памятной акцией, которая оставит приятный след в сердцах на долгие годы. Именно поэтому было принято решение высадить саженцы декоративных кустарников, как символ пожелания здоровья, долголетия и процветания во всех сферах жизни, - прокомментировал участник акции, активист ОНФ Сергей Агафонов.
В Улан-Удэ возле больницы посадили саженцы деревьев
Общество, Фото:
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