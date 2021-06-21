Легкоатлет из Бурятии завоевал три медали на чемпионате России

Общество, Фото: предоставлено минспорта Бурятии

Среди трёх медалей одна золотая



Завершившийся чемпионат России по спорту слепых по лёгкой атлетике в Чебоксарах принёс спортсмену из Бурятии Баясхалану Будаеву три медали. Чемпионат проходил с 16 по 19 июня и собрал более 120 участников из 30 регионов страны.



Воспитанник республиканской спортивно-адаптивной школы Бурятии Баясхалан Будаев завоевал:



Золото – на дистанции 5000 метров

Серебро – на дистанции 800 метров

Бронзу – на дистанции 1500 метров.



Тренирует Баясхалана Сергей Манзаев, сообщили в минспорта Бурятии.







