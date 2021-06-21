Среди трёх медалей одна золотая
Завершившийся чемпионат России по спорту слепых по лёгкой атлетике в Чебоксарах принёс спортсмену из Бурятии Баясхалану Будаеву три медали. Чемпионат проходил с 16 по 19 июня и собрал более 120 участников из 30 регионов страны.
Воспитанник республиканской спортивно-адаптивной школы Бурятии Баясхалан Будаев завоевал:
Золото – на дистанции 5000 метров
Серебро – на дистанции 800 метров
Бронзу – на дистанции 1500 метров.
Тренирует Баясхалана Сергей Манзаев, сообщили в минспорта Бурятии.
Легкоатлет из Бурятии завоевал три медали на чемпионате России
Общество, Фото:
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