 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 июня

20 июня

Популярное

Житель Бурятии получил «условку» за незаконную вырубку леса

Житель Бурятии получил «условку» за незаконную вырубку леса
Общество,  Фото:pixabay.com.
Также мужчину временно отстранили от работы, связанной с лесозаготовками

Житель села Кижинга Кижингинского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса.

В суде установлено, что в феврале на территории Тужинского участкового лесничества Еравнинского лесничества подсудимый, ранее осуществлявший лесозаготовки по договорам подряда, незаконно вырубил 20 сосен. Лесному фонду причинён ущерб на сумму 71 тысяча рублей.

Заготовленную древесину сельчанин пытался сдать в пункт приёма и отгрузки древесины, где был задержан сотрудниками полиции. Незаконно заготовленная древесина изъята, ущерб возмещён в полном объёме.

- Еравнинский районный суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с лесозаготовками, сроком на 2 года, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.
черные лесорубы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Отключение горячей воды в Улан-Удэ перенесли
Отключение горячей воды в Улан-Удэ перенесли
Общество, 21.06.2021
ТЭЦ-1 продолжает работу, хотя в понедельник планировалось отключение горячей воды
В Бурятии зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 за сутки
В Бурятии зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 за сутки
Общество, 21.06.2021
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Бурятии всё больше осложняется
Жителя Бурятии осудили за угрозу убийством фельдшеру
Жителя Бурятии осудили за угрозу убийством фельдшеру
Общество, 21.06.2021
Медик приехала по вызову для ребёнка 
Житель Бурятии получил «условку» за незаконную вырубку леса
Житель Бурятии получил «условку» за незаконную вырубку леса
Общество, 21.06.2021
Также мужчину временно отстранили от работы, связанной с лесозаготовками
В Иркутской области мотоциклисты уплыли от полицейских через реку
В Иркутской области мотоциклисты уплыли от полицейских через реку
Общество, 21.06.2021
В отношении нарушителей составлены административные протоколы 
В Бурятии днём до +34 градусов
В Бурятии днём до +34 градусов
Общество, 21.06.2021
На большей части территории республики жаркая, без осадков погода
В Улан-Удэ возобновили дезинфекцию общественного транспорта
В Улан-Удэ возобновили дезинфекцию общественного транспорта
Общество, 20.06.2021
В работе используется профессиональное оборудование
В Бурятии снайперы и гранатомётчики отработали взаимодействие на полигоне
В Бурятии снайперы и гранатомётчики отработали взаимодействие на полигоне
Общество, 20.06.2021
Каждому военнослужащему была выставлена персональная оценка
В Улан-Удэ в ковидный стационар в гостинице поступил первый пациент
В Улан-Удэ в ковидный стационар в гостинице поступил первый пациент
Общество, 20.06.2021
Гостиницу в центре города переоборудовали в ковидный госпиталь
Пропускной режим введён в двух бурятских сёлах
Пропускной режим введён в двух бурятских сёлах
Общество, 20.06.2021
Связано это с ростом числа больных коронавирусом
Жительница Забайкалья убила сожителя после ссоры
Жительница Забайкалья убила сожителя после ссоры
Общество, 20.06.2021
Она убила мужчину после того, как он уснул
Главврач врачебно-физкультурного диспансера Бурятии поздравил коллег с праздником
Главврач врачебно-физкультурного диспансера Бурятии поздравил коллег с праздником
Общество, 20.06.2021
«Всем - профессионализма, удачи, всего самого хорошего!», – пожелал Ярослав Шубин
Дизайнер из Бурятии не смогла победить в шоу молодых дизайнеров
Дизайнер из Бурятии не смогла победить в шоу молодых дизайнеров
Общество, 20.06.2021
Талантливый дизайнер дошла до финала конкурса
В водоохранной зоне Уды в Бурятии незаконно добывали песчано-гравийную смесь
В водоохранной зоне Уды в Бурятии незаконно добывали песчано-гравийную смесь
Общество, 20.06.2021
Нарушителей привлекли к административной ответственности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^