Житель Бурятии получил «условку» за незаконную вырубку леса

Также мужчину временно отстранили от работы, связанной с лесозаготовками



Житель села Кижинга Кижингинского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса.



В суде установлено, что в феврале на территории Тужинского участкового лесничества Еравнинского лесничества подсудимый, ранее осуществлявший лесозаготовки по договорам подряда, незаконно вырубил 20 сосен. Лесному фонду причинён ущерб на сумму 71 тысяча рублей.



Заготовленную древесину сельчанин пытался сдать в пункт приёма и отгрузки древесины, где был задержан сотрудниками полиции. Незаконно заготовленная древесина изъята, ущерб возмещён в полном объёме.



- Еравнинский районный суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с лесозаготовками, сроком на 2 года, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Приговор вступил в законную силу.

