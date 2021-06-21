В Иркутской области мотоциклисты уплыли от полицейских через реку











В Осинском районе Иркутской области задержали двух мотоциклистов, которые пытались скрыться от преследования и переплыли через реку.В ходе патрулирования внимание инспекторов ДПС привлекли мотоциклисты, которые без мотошлемов двигались на высокой скорости по населённому пункту, у одного из них на заднем сидении был пассажир. Полицейские предприняли попытку остановить транспортные средства, однако водители увеличили скорость. Автоинспекторы отправились за ними в погоню. Дорожные полицейские неоднократно подавали сигналы об остановке. Нарушители направились к реке, оставили мототранспорт на берегу и вместе с пассажиром скрылись вплавь.На следующий день оба водителя явились в отдел полиции для дачи объяснений. Выяснилось, что водительских удостоверений они не получали и в установленном порядке транспортные средства не зарегистрировали.В отношении нарушителей составлены административные протоколы по различным статьям. Мотоциклы помещены на специализированную стоянку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.