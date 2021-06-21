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В Бурятии днём до +34 градусов

В Бурятии днём до +34 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На большей части территории республики жаркая, без осадков погода

По данным Бурятского гидрометцентра, по республике на большей части территории жаркая, без осадков, погода. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +9, +14, местами +3, +8, днём +29, +34, местами +19, +24.

Во второй половине дня по Окинскому и западу Тункинского районов кратковременные дожди, ливни, грозы с порывистым ветром.
 
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью +12, +14, днём +30, +32. 
прогноз погоды
 
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