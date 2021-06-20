Спрос на медиков в Бурятии за два года вырос почти в 2 раза

Чаще всего работодатели искали медсестёр, терапевтов, фармацевтов-провизоров, педиатров, неврологов



Сегодня, в третье воскресенье июля, в России празднуют День медицинского работника. Специально к дате Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала изменения в вакансиях и резюме медицинской сферы.



За два года спрос на медиков в России вырос почти в два раза – на 82% за январь-май 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Дальневосточном федеральном округе рост составил 198%, а в Республике Бурятия – на 84%. Добавим, что сильнее всего спрос на медиков вырос в Кировской области (+312%), а вот отрицательную динамику за два года показала лишь Республика Алтай (-1%).



Чаще всего работодатели искали медсестёр (4,7% вакансий), терапевтов (3,6%), фармацевтов-провизоров (2,9%), педиатров (1,8%), неврологов (1,5%), фельдшеров (1,4%), анестезиологов-реаниматологов (1,3%), ветеринаров (1,2%), офтальмологов (1,1%) и врачей УЗИ (1%).



- Средняя предлагаемая зарплата для медиков в Бурятии составила 43 тысячи рублей, по стране в целом – 45 тысяч. Интересно, что предлагаемая зарплата для медиков, работа которых напрямую связана с COVID-19, в среднем на 20 тысяч рублей выше, - отмечают специалисты HeadHunter.



В свою очередь, количество соискателей в сфере «Медицина, фармацевтика» за два года выросло на 45% по стране в целом, на 88% по Дальневосточному ФО, и на 98% в Бурятии.



Сильнее всего число желающих найти работу в медицине выросло в Ненецком АО – резюме медиков стало больше на 400%. И наоборот, сильнее всего сократилось количество «медицинских» резюме в Республике Мордовия – на 30%.



Чаще всего резюме открывают медсёстры (10,3%), фармацевты-провизоры (4,6%), медицинские представители (4,1%), психологи (2,7%), ассистенты стоматологов (1,5%), фельдшеры (1,5%), терапевты (1,3%), ветеринары (1,2%), администраторы (1,1%) и стоматологи (1,1%).



- В Бурятии на одну медицинскую вакансию сегодня приходится всего 1,1 резюме – сфера испытывает острейший кадровый дефицит. Ситуация усложняется и тем, что среди соискателей зачастую популярны не те медицинские специальности, какие наиболее востребованы в больницах, - отмечает Елена Волкова, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.



