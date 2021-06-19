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В Бурятии с начала лета утонули трое детей

В Бурятии с начала лета утонули трое детей
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Всего на воде погибло восемь человек

С начала года на водных объектах в Бурятии погибли восемь человек, в том числе трое детей. Все дети утонули в летний период, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республики.

18 июня в правительстве республики прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Темой обсуждения стал вопрос необходимости дополнительных мер по обеспечению безопасности детей на воде. По итогам обсуждения были приняты решения, направленные на предотвращение гибели несовершеннолетних. Определены направления деятельности и задачи всех ветвей власти.

- В настоящее время работа по обеспечению безопасности людей на водных объектах в Бурятии находится на особом контроле. Инспекторы ГИМС МЧС России ежедневно выезжают на патрулирование водных объектов республики, устраивают рейды в прибрежной зоне и населённых пунктах, расположенных вблизи водоёмов, проводят уроки безопасности с детьми в лагерях дневного пребывания. Организуется работа по установке запрещающих знаков и баннеров вблизи водоёмов, - отмечают в республиканском МЧС.

Специалисты обращают внимание, что на сегодня водоёмы представляют смертельную опасность для купающихся. Факторы холодной, не прогретой воды на водоёмах, подъем уровня рек и озёр, подтопление берегов, могут являться причинами несчастных случаев.

- В первую очередь в зоне риска могут оказаться дети. Ребёнок не в состоянии оценить опасность возникшей ситуации, и тем более в кратчайшие сроки принять правильное решение. Безопасность несовершеннолетних в первую очередь зависит от сознательности взрослых. Проведите беседы с детьми, объясните им об опасности посещения водоёмов, - заключили в МЧС.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 14 июня неподалёку от села Байкальское Северо-Байкальского района упал с обрыва в реку и утонул 14-летний подросток. 

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