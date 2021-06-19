Музей откроется во второй половине дня
В понедельник, 21 июня с 10:00 до 14:00 на территории Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ будет проводиться противоклещевая обработка.
Для посетителей музей открыт с 14:00. Об этом сообщается на странице музей в Instagram.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале мая проходила аналогичная обработка. Тогда музей закрывали на полдня.
В Улан-Удэ музей закроют на противоклещевую обработку
Общество, Фото:
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