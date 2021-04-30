Музей в Улан-Удэ закроют на полдня

Будет проводиться акарицидная обработка
4 мая с 9:00 до 13:00 на территории Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии проводит акарицидную обработку.
- Акарицидные обработки зон отдыха являются неотъемлемой составляющей профилактики клещевых инфекций, - отмечают в музее.
Для посетителей музей открыт с 13:00.
Как сообщал «Байкал-Daily», в городских парках также проходила аналогичная противоклещевая обработка.
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Общество, Фото:
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