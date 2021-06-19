В районе состоялось совещание по вопросам аварийности, связанной с наездами на животных
В Тункинском районе Бурятии прошло совещание по вопросам аварийности, связанной с наездами на животных. В прошлом году на дорогах района произошло 18 подобных ДТП, в текущем году уже зарегистрировано одно происшествие по причине ненадлежащего выпаса скота.
На встрече с жителями села Хужиры автоинспекторы напомнили, что бесконтрольный выпас животных может повлечь дорожно-транспортное происшествие, в котором могут пострадать люди.
- Находящийся на дороге крупнорогатый скот, особенно в тёмное время суток, создаёт аварийные ситуации и угрозу для безопасности участников дорожного движения, - добавили полицейские.
Глава сельского поселения Бато Зарбаев ознакомил владельцев сельскохозяйственных животных с постановлением об организованном выпасе скота на территории поселения и отгоне животных на летние стоянки. Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, предупредили об административной ответственности за нарушение правил выпаса скота, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии фермеров предупредили об ответственности за скот на дорогах
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