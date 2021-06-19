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Трио из Улан-Удэ вылетело из «Comedy Баттл»

Трио из Улан-Удэ вылетело из «Comedy Баттл»
Общество, 
Жюри даже не стали смотреть номер до конца

Трио «Чива» из Улан-Удэ покинуло «Comedy Баттл» (16+) на телеканале ТНТ. Накануне состоялся выпуск шоу, где бурятские юмористы Чимит Жамьянов, Валерий Гуляев и Юрий Дамбаев на суд жюри представили миниатюру про молодых людей, которые любят подтягиваться на турнике во дворе.

Однако посмотреть зрителям выступление до конца не позволило решение жюри. Вскоре после начала Семён Слепаков и Демис Карибидис нажали рычаги с красным сигналом и резюмировали «Не смешно». При этом Гарик Харламов признался, что ему начало понравилось, но финальный номер не тянет на главный приз – пять миллионов рублей.



- Ну, мы думали, что мы на финале сработаем немножко лучше, но получилось, как получилось. Тем не менее, это для нас первый сезон «Comedy Баттл», мы дошли до финала. Мы считаем, что это уже в принципе неплохо, - сказал после выступления Юрий Дамбаев.

- Ну, а главное, нам всё понравилось, - заключил Валерий Гуляев.

Стоит отметить, что почти все выступления «Чивы» были на грани вылета. Каждый раз их спасал кто-то из жюри. На отборочном туре они ещё до начала выступления услышали комплименты от члена жюри Азамата Мусагалиева. Однако первый номер жюри раскритиковало и едва не отправило бурятских юмористов домой. Ситуацию спас только второй номер.

В следующем раунде трио «Чива» также едва не вылетело из шоу, но шанс им дал комик Алексей Щербаков.

В полуфинале бурятские юмористы получили «за» от всех членов жюри, хоть Ваня Усович заявил, что сомневался.

юмор телешоу
 
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