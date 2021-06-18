Шахматисты Улан-Удэ отправятся на первенство Дальнего Востока

Первенство состоится во Владивостоке



В 2015 году в Улан-Удэ появился детский шахматный клуб «Восточный». Он был организован на территории учебного помещения в ТСЖ «Улыбка» в цокольном этаже. Руководит шахматным клубом тренер спортивной школы № 8 Улан-Удэ Андрей Кузьмин.



Благодаря помощи Улан-Удэнского авиационного завода шахматный клуб «Восточный» отправит пять ведущих спортсменов на первенство Дальнего Востока среди детей. Оно состоится во Владивостоке в ноябре 2021 года.



- Шахматы – это непревзойденный тренажёр для человеческого интеллекта. Во время игры дети приобретают множество полезных навыков, учатся анализировать и тренировать логику, – отметил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых. – В дальнейшем эти навыки будут полезны при освоении инженерных профессий.

