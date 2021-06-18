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Шахматисты Улан-Удэ отправятся на первенство Дальнего Востока

Шахматисты Улан-Удэ отправятся на первенство Дальнего Востока
Общество,  Фото:pixabay.com
Первенство состоится во Владивостоке

В 2015 году в Улан-Удэ появился детский шахматный клуб «Восточный». Он был организован на территории учебного помещения в ТСЖ «Улыбка» в цокольном этаже. Руководит шахматным клубом тренер спортивной школы № 8 Улан-Удэ Андрей Кузьмин.

Благодаря помощи Улан-Удэнского авиационного завода шахматный клуб «Восточный» отправит пять ведущих спортсменов на первенство Дальнего Востока среди детей. Оно состоится во Владивостоке в ноябре 2021 года.

- Шахматы – это непревзойденный тренажёр для человеческого интеллекта. Во время игры дети приобретают множество полезных навыков, учатся анализировать и тренировать логику, – отметил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых. – В дальнейшем эти навыки будут полезны при освоении инженерных профессий. 
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