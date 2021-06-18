Юный водитель привлёк внимание сотрудников ДПС, нарушая дорожные правила
В городе Тулун сотрудники ДПС задержали несовершеннолетнего автомобилиста, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
На днях внимание сотрудников полиции привлёк автомобиль ВАЗ, водитель которого нарушал правила дорожного движения. Инспекторы поехали за нарушителем. За рулём оказался 16-летний подросток, который взял машину отца. Кроме того, вместе с ним в салоне находились ещё пять несовершеннолетних приятелей.
Со слов отца юноши, он регулярно учил своего сына кататься на автомобиле по безлюдным улицам города.
В отношении несовершеннолетнего составлен административный протокол по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ (управление транспортным средством без права управления транспортным средством). На отца составлен протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, не имеющего права управления). Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Машина помещена на штрафстоянку.
В Иркутской области 16-летний парень катал друзей на отцовской машине
Общество, Фото:
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