В Иркутской области 16-летний парень катал друзей на отцовской машине

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Юный водитель привлёк внимание сотрудников ДПС, нарушая дорожные правила



В городе Тулун сотрудники ДПС задержали несовершеннолетнего автомобилиста, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



На днях внимание сотрудников полиции привлёк автомобиль ВАЗ, водитель которого нарушал правила дорожного движения. Инспекторы поехали за нарушителем. За рулём оказался 16-летний подросток, который взял машину отца. Кроме того, вместе с ним в салоне находились ещё пять несовершеннолетних приятелей.



Со слов отца юноши, он регулярно учил своего сына кататься на автомобиле по безлюдным улицам города.



В отношении несовершеннолетнего составлен административный протокол по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ (управление транспортным средством без права управления транспортным средством). На отца составлен протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, не имеющего права управления). Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.



Машина помещена на штрафстоянку.



