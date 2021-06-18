В Бурятии в фотоловушку попала росомаха

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- Видео снято с фотоловушки, установленной в урочище Зангинсан. В национальном парке «Тункинский» проживает порядка 70-80 особей росомахи, - прокомментировал начальник отдела охраны животного мира Алексей Бардашов.



Росомаха – крупнейший представитель куньих (для сравнения к этому семейству относятся куницы, норки, выдры, барсуки, хорьки). Длина тела до 105 см, хвоста - 18-23 см, высота в плечах 40-45 см., вес около 20 кг. Длинная густая шерсть позволяет переживать сильные морозы. Под густой и грубой шерстью у росомахи есть подшёрсток, плотный, с удивительным свойством - никогда не покрываться изморозью, даже в самые сильные холода. Задние лапы у росомахи более широкие, чем передние: 10 см в ширину и 9 см в длину. Проваливаясь в снег, животное оставляет большие следы, похожие на медвежьи. Благодаря мощным лапам, длинным когтям и хвосту, играющему роль балансира, росомаха легко и ловко лазает по деревьям.



Росомаха имеет очень чуткий нюх и очень мощные челюсти и большие зубы, способные перемалывать замершую добычу, кости и даже копыта. Животное с очень хорошим аппетитом, неразборчиво в еде и ест буквально всё с одинаковой жадностью. Росомахи обладают большой выносливостью, в поисках пищи проходят в день до 45 км. Во время атаки может скакать вприпрыжку галопом с огромной скоростью.



Как сообщал «Байкал-Dailу», недавно перед камерой в Тункинском нацпарке



До этого фотоловушка

Естественных врагов в дикой природе у росомахи почти нет. Животное, несмотря на скромный вес и рост, всегда готово к отчаянным схваткам с любым противником. Его не волнует, что цель может быть в несколько раз крупнее, ему не страшны ни волки, ни медведи.- Видео снято с фотоловушки, установленной в урочище Зангинсан. В национальном парке «Тункинский» проживает порядка 70-80 особей росомахи, - прокомментировал начальник отдела охраны животного мира Алексей Бардашов.Росомаха – крупнейший представитель куньих (для сравнения к этому семейству относятся куницы, норки, выдры, барсуки, хорьки). Длина тела до 105 см, хвоста - 18-23 см, высота в плечах 40-45 см., вес около 20 кг. Длинная густая шерсть позволяет переживать сильные морозы. Под густой и грубой шерстью у росомахи есть подшёрсток, плотный, с удивительным свойством - никогда не покрываться изморозью, даже в самые сильные холода. Задние лапы у росомахи более широкие, чем передние: 10 см в ширину и 9 см в длину. Проваливаясь в снег, животное оставляет большие следы, похожие на медвежьи. Благодаря мощным лапам, длинным когтям и хвосту, играющему роль балансира, росомаха легко и ловко лазает по деревьям.Росомаха имеет очень чуткий нюх и очень мощные челюсти и большие зубы, способные перемалывать замершую добычу, кости и даже копыта. Животное с очень хорошим аппетитом, неразборчиво в еде и ест буквально всё с одинаковой жадностью. Росомахи обладают большой выносливостью, в поисках пищи проходят в день до 45 км. Во время атаки может скакать вприпрыжку галопом с огромной скоростью.Как сообщал «Байкал-Dailу», недавно перед камерой в Тункинском нацпарке прогулялась семья из трёх медведей До этого фотоловушка сняла самца косули с аномальными рогами

В Тункинском национальном парке в Бурятии в фотоловушку попала росомаха.- Зверь одиночка, и встретить его не так-то просто. Зверь очень осторожный, но крайне дерзкий. Не терпит конкуренции и не с кем не считается. Внешне похож отчасти на медведя и барсука, - рассказали сотрудники Тункинского нацпарка.