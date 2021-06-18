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Бурятский «Хатико» ждёт бросившего его хозяина

Бурятский «Хатико» ждёт бросившего его хозяина
Общество,  Фото:газета "Вперёд", мессенджеры
Верный пёс сидит на одном месте в надежде, что за ним вернутся

Заиграевская газета «Вперёд» опубликовала сообщение из районных мессенджеров о «Хатико по-бурятски». Верный пёс преданно ждёт своего хозяина на дороге между Улан-Удэ и селом Новоильинск. По словам местных жителей, собаку хозяин просто выбросил.

- От села Новоильинск в сторону города, не доезжая обо, кто-то выбросил молодого и красивого пса, - говорится в сообщении, которое приводит газета «Вперёд».

Сообщается, что пёс снял с себя ошейник и никуда не уходит. Он вырыл себе яму и сидит на одном месте в надежде, что хозяин за ним вернется.

Пользователей просят сделать максимальный репост по всем заиграевским группам в надежде на то, что объявление увидит хозяин пса. Местные жители надеются, что ему станет стыдно и он вернётся за выброшенным питомцем.

Как сообщал «Байкал-Dailу», этой зимой бурятский «Хатико» дождался своего хозяина из ковидного госпиталя. Пёс по кличке Хатис едва не умер от тоски, когда хозяин попал в больницу с коронавирусом. 
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