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Бурятский «Хатико» дождался хозяина из ковидного госпиталя

Бурятский «Хатико» дождался хозяина из ковидного госпиталя
Общество,  Фото:соцсети
Пёс едва не умер от тоски, когда хозяин попал в больницу с коронавирусом

Пёс Хатис породы кавказская овчарка из Улан-Удэ прославился в соцсетях благодаря своей преданности. Его историю опубликовало на своей странице в Instagram РИА Новости. Хатис дождался своего хозяина из ковидного госпиталя.

- За время пандемии мы читали много историй о собаках, которые потеряли хозяев. Многие неделями караулили под окнами больниц, отказывались уходить. Пришло время истории с хорошим концом! – говорится в сообщении.

После того, как улан-удэнец Владислав лёг в больницу из-за ковида, его девятилетний пёс очень тосковал. Жена хозяина рассказывала, что у верного друга даже текли слёзы. Хатис едва не умер от тоски — отказывался есть, не выходил из будки. Хозяйка заметила, как из его глаз иногда текли слезы.

Чтобы хоть как-то взбодрить Хатиса, пришлось звонить по видеосвязи хозяину в больницу.

- Пришлось даже звонить в больницу по видеосвязи, чтобы показать Хатису, что с хозяином всё в порядке. И вот, наконец, Владислав вернулся домой. По его словам, пес прыгал от радости! А мы рады, что два друга, наконец, воссоединились, - отмечает РИА Новости.

В комментариях пользователи делятся: «Мы не заслуживаем такой преданности», «Они самые преданные создания», «Дай каждому из нас, чтобы нас так любили! Чисто, бескорыстно, просто так», «Как здорово, что всё хорошо! Бальзам на душу!»
собаки домашние животные
 
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