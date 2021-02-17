Пёс едва не умер от тоски, когда хозяин попал в больницу с коронавирусом
Пёс Хатис породы кавказская овчарка из Улан-Удэ прославился в соцсетях благодаря своей преданности. Его историю опубликовало на своей странице в Instagram РИА Новости. Хатис дождался своего хозяина из ковидного госпиталя.
- За время пандемии мы читали много историй о собаках, которые потеряли хозяев. Многие неделями караулили под окнами больниц, отказывались уходить. Пришло время истории с хорошим концом! – говорится в сообщении.
После того, как улан-удэнец Владислав лёг в больницу из-за ковида, его девятилетний пёс очень тосковал. Жена хозяина рассказывала, что у верного друга даже текли слёзы. Хатис едва не умер от тоски — отказывался есть, не выходил из будки. Хозяйка заметила, как из его глаз иногда текли слезы.
Чтобы хоть как-то взбодрить Хатиса, пришлось звонить по видеосвязи хозяину в больницу.
- Пришлось даже звонить в больницу по видеосвязи, чтобы показать Хатису, что с хозяином всё в порядке. И вот, наконец, Владислав вернулся домой. По его словам, пес прыгал от радости! А мы рады, что два друга, наконец, воссоединились, - отмечает РИА Новости.
В комментариях пользователи делятся: «Мы не заслуживаем такой преданности», «Они самые преданные создания», «Дай каждому из нас, чтобы нас так любили! Чисто, бескорыстно, просто так», «Как здорово, что всё хорошо! Бальзам на душу!»
Бурятский «Хатико» дождался хозяина из ковидного госпиталя
Общество, Фото:
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