В Бурятии взялись за выявление очагов конопли

Операция «Мак-2021» стартовала в республике



В Бурятии стартовал первый этап операции «Мак-2021».



- Она направлена на выявление и уничтожение дикорастущих растений, содержащих наркотические средства, а также на перекрытие каналов поступления наркотиков растительного происхождения в незаконный оборот, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Полицейские организуют работу по выявлению и ликвидации очагов произрастания дикорастущих конопли, мака и их посевов.



В соответствии с пунктом 3 статьи 29 федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах», юридические и физические лица, являющиеся собственниками или пользователями земельных участков, на которых произрастают наркосодержащие растения, обязаны их уничтожить. Непринятие мер по уничтожению дикорастущей конопли, в соответствии со статьей 10.5 КоАП РФ, влечёт наложение штрафа.



Оперативно-профилактическое мероприятие «Мак» пройдёт в четыре этапа, первый продлится до 25 июня.



