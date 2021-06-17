Военные в Бурятии получили «Поле-21»

Общество, Фото: из архива

Комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21» является новейшим



На полигоне «Бурдуны» в Бурятии на учении военнослужащие мотострелкового соединения развернули новейший комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21». Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Этот комплекс служит преградой для систем спутниковой навигации, а также препятствует полетам беспилотников, ударам крылатых ракет и другого высокоточного оружия. Система способна не только глушить сигналы, но и вносить в них искажения, формируя ложные координаты.



Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в подразделение которого поступило «Поле-21», прошли переподготовку и специальный курс обучения.



В полевых условиях военнослужащие выполняют нормативы по развертыванию модулей, подавлению спутниковых навигационных систем. Специалисты РЭБ совместно с расчётом беспилотного летательного аппарата, который выполняет роль дрона условного противника, отработали эпизод подавления беспилотника в заданной зоне и принуждения к посадке. Для более эффективной работы, комплекс РЭБ «Поле-21» часто используется в сочетании с другими современными средствами РЭБ, в частности, «Житель», «Лесочек», «Борисоглебск-2».



В комплексе используется не одна или несколько машин, а до сотни разнесенных на большое расстояние друг от друга передатчиков помех. Каждым из них можно управлять удаленно, активировать и выключать при необходимости с помощью пульта. Это позволяет покрыть радиопомехами обширную территорию.

