 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 июня

16 июня

Популярное

Военные в Бурятии получили «Поле-21»

Военные в Бурятии получили «Поле-21»
Общество,  Фото:из архива
Комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21» является новейшим

На полигоне «Бурдуны» в Бурятии на учении военнослужащие мотострелкового соединения развернули новейший комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21». Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Этот комплекс служит преградой для систем спутниковой навигации, а также препятствует полетам беспилотников, ударам крылатых ракет и другого высокоточного оружия. Система способна не только глушить сигналы, но и вносить в них искажения, формируя ложные координаты.

Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в подразделение которого поступило «Поле-21», прошли переподготовку и специальный курс обучения.

В полевых условиях военнослужащие выполняют нормативы по развертыванию модулей, подавлению спутниковых навигационных систем. Специалисты РЭБ совместно с расчётом беспилотного летательного аппарата, который выполняет роль дрона условного противника, отработали эпизод подавления беспилотника в заданной зоне и принуждения к посадке. Для более эффективной работы, комплекс РЭБ «Поле-21» часто используется в сочетании с другими современными средствами РЭБ, в частности, «Житель», «Лесочек», «Борисоглебск-2».

В комплексе используется не одна или несколько машин, а до сотни разнесенных на большое расстояние друг от друга передатчиков помех. Каждым из них можно управлять удаленно, активировать и выключать при необходимости с помощью пульта. Это позволяет покрыть радиопомехами обширную территорию. 
военнослужащие
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ осуждённым рассказали о писателе Викторе Некрасове
В Улан-Удэ осуждённым рассказали о писателе Викторе Некрасове
Общество, 17.06.2021
Мероприятие было приурочено к 110-летию со дня рождения писателя
Крупный лесной пожар локализовали в Иркутской области
Крупный лесной пожар локализовали в Иркутской области
Общество, 17.06.2021
Возгорание было зарегистрировано 2 июня
Известные артисты Бурятии поддержали медиков БСМП
Известные артисты Бурятии поддержали медиков БСМП
Общество, 17.06.2021
В больнице скорой помощи на сегодня самое большое по республике количество пациентов с ковидом
В Бурятии растёт число заболевших клещевым боррелиозом
В Бурятии растёт число заболевших клещевым боррелиозом
Общество, 17.06.2021
Всего клещи покусали в республике свыше 1000 человек
В Бурятии взялись за выявление очагов конопли
В Бурятии взялись за выявление очагов конопли
Общество, 17.06.2021
Операция «Мак-2021» стартовала в республике
В третью волну коронавируса в Бурятии болеет больше детей
В третью волну коронавируса в Бурятии болеет больше детей
Общество, 17.06.2021
В ковидном стационаре в детской больнице создали дополнительные палаты
Военные в Бурятии получили «Поле-21»
Военные в Бурятии получили «Поле-21»
Общество, 17.06.2021
Комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21» является новейшим
В Иркутске эвакуировали супругов, пострадавших от подтопления
В Иркутске эвакуировали супругов, пострадавших от подтопления
Общество, 17.06.2021
В городских СНТ частично подтоплено 472 участка
В Улан-Удэ худрук театра поделился, как «позорил» академию
В Улан-Удэ худрук театра поделился, как «позорил» академию
Общество, 17.06.2021
Сергей Левицкий поделился снимком старого объявления времён его учёбы во ВСГАКИ  
В Бурятии бизнес может воспользоваться новыми продуктами экосистемы Сбера
В Бурятии бизнес может воспользоваться новыми продуктами экосистемы Сбера
Общество, 17.06.2021
Сервисы помогут клиентам минимизировать риски при работе с контрагентами
Часть улан-удэнцев раскритиковала выбор места для велодорожки
Часть улан-удэнцев раскритиковала выбор места для велодорожки
Общество, 17.06.2021
В Улан-Удэ приступили к строительству первой городской велодорожки
В Бурятии восстанавливают погибший лес
В Бурятии восстанавливают погибший лес
Общество, 17.06.2021
Лесники высадили более 12 тысяч сеянцев сосны
На дорогах Улан-Удэ устанавливают шумовые полосы
На дорогах Улан-Удэ устанавливают шумовые полосы
Общество, 17.06.2021
Они появились на остановках «Геологическая» и «Железнодорожный вокзал»  
Спектакль Бурдрамы получит грант на спектакль Олега Юмова
Спектакль Бурдрамы получит грант на спектакль Олега Юмова
Общество, 17.06.2021
Постановка должна была завершить театральный сезон
В Бурятии планируют ввести новые почётные звания
В Бурятии планируют ввести новые почётные звания
Общество, 17.06.2021
Сейчас спасатели и пожарные обделены республиканскими госнаградами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^