Инспектор Прибайкальского нацпарка наткнулся на детёныша косули





В Прибайкальском национальном парке инспектор наткнулся на детёныша косули.- Малыш-косулёнок возник перед глазами государственного инспектора Прибайкальского национального парка внезапно. Константин Терман шёл к обзорной точке на маршруте патрулирования и буквально замер от увиденного. Ещё бы: работать мужчина начал недавно и беззащитного детёныша увидел впервые. Вспомнил теорию: в такой ситуации нужно тихонечко удалиться, не прикасаясь к этому пушистому чуду. Ведь где-то неподалёку наверняка ходит мать косулёнка, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».Вмешательство человека может разорвать невидимую связь, спугнуть взрослое животное и оставить малыша без материнского молока, обречь на гибель.- Что ж: фото на память о встрече и… тихонечко в обход, продолжать патрулирование! А снимок будет ещё долго напоминать о том, ради кого и чего создан Прибайкальский национальный парк, почему нужна охрана. Будь здоров и счастлив, малыш, - отметили в «Заповедном Прибайкалье».