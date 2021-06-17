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Инспектор Прибайкальского нацпарка наткнулся на детёныша косули

Инспектор Прибайкальского нацпарка наткнулся на детёныша косули
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Малыша он обнаружил во время патрулирования

В Прибайкальском национальном парке инспектор наткнулся на детёныша косули.

- Малыш-косулёнок возник перед глазами государственного инспектора Прибайкальского национального парка внезапно. Константин Терман шёл к обзорной точке на маршруте патрулирования и буквально замер от увиденного. Ещё бы: работать мужчина начал недавно и беззащитного детёныша увидел впервые. Вспомнил теорию: в такой ситуации нужно тихонечко удалиться, не прикасаясь к этому пушистому чуду. Ведь где-то неподалёку наверняка ходит мать косулёнка, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Вмешательство человека может разорвать невидимую связь, спугнуть взрослое животное и оставить малыша без материнского молока, обречь на гибель.

- Что ж: фото на память о встрече и… тихонечко в обход, продолжать патрулирование! А снимок будет ещё долго напоминать о том, ради кого и чего создан Прибайкальский национальный парк, почему нужна охрана. Будь здоров и счастлив, малыш, - отметили в «Заповедном Прибайкалье».

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