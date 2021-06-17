В Бурятии лесники опахали дацан

Специалисты опахивают населённые пункты, примыкающие к лесу



В Баргузинском районе специалисты Усть-Баргузинского лесхоза проводят противопожарные мероприятия.



Лесники опахивают населённые пункты, примыкающие к лесу. Сотрудники Усть-Баргузинского лесхоза проложили защитные минполосы вблизи улуса Ярикто и вокруг Баргузинского дацана «Дворец Богини Янжимы». Минерализованные полосы помогут предотвратить переход огня с лесного фонда на населённый пункт.



Опашку лесники провели на новом тракторе, поступившем в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».



У нового трактора двигатель стал гораздо мощнее, а на приборной панели красуются точные электрические датчики, которые помогают отслеживать показатели техники. Кабина также стала лучше – полная изоляция от шума и пыли обеспечивает комфортную работу, - рассказал тракторист Усть-Баргузинского лесхоза Александр Галин.



В ближайшее время лесники проложат минерализованные полосы вблизи сёл Нестериха, Баргузин и Шапеньково.



Проведение противопожарных мероприятий населённых пунктов, подверженных переходу огня с леса – обязательное требование законодательства России. В Бурятии таких населённых пунктов 155. Ранее сотрудники Джидинского и Иволгинского лесхозов опахали села и детские лагери, примыкающие к лесу.





