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В Бурятии лесники опахали дацан

В Бурятии лесники опахали дацан
Общество,  Фото:РАЛХ
Специалисты опахивают населённые пункты, примыкающие к лесу

В Баргузинском районе специалисты Усть-Баргузинского лесхоза проводят противопожарные мероприятия.

Лесники опахивают населённые пункты, примыкающие к лесу. Сотрудники Усть-Баргузинского лесхоза проложили защитные минполосы вблизи улуса Ярикто и вокруг Баргузинского дацана «Дворец Богини Янжимы». Минерализованные полосы помогут предотвратить переход огня с лесного фонда на населённый пункт.

Опашку лесники провели на новом тракторе, поступившем в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

У нового трактора двигатель стал гораздо мощнее, а на приборной панели красуются точные электрические датчики, которые помогают отслеживать показатели техники. Кабина также стала лучше – полная изоляция от шума и пыли обеспечивает комфортную работу, - рассказал тракторист Усть-Баргузинского лесхоза Александр Галин.

В ближайшее время лесники проложат минерализованные полосы вблизи сёл Нестериха, Баргузин и Шапеньково.

Проведение противопожарных мероприятий населённых пунктов, подверженных переходу огня с леса – обязательное требование законодательства России. В Бурятии таких населённых пунктов 155. Ранее сотрудники Джидинского и Иволгинского лесхозов опахали села и детские лагери, примыкающие к лесу.


лесники РАЛХ
 
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