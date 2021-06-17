В Улан-Удэ осуждённым рассказали о писателе Викторе Некрасове

Мероприятие было приурочено к 110-летию со дня рождения писателя



В исправительной колонии № 8 в Улан-Удэ прошло мероприятие, приуроченное к 110-летию со дня рождения писателя Виктора Платоновича Некрасова.



- Посредством презентации осуждённым рассказали о жизни и творчестве писателя, чьи произведения рассказывают о тяготах Великой Отечественной войны, - сообщили в УФСИН России по Бурятии.



Мероприятие организовано совместно с директором Централизованной библиотечной системы Улан-Удэ Еленой Васильевой.

