Мероприятие было приурочено к 110-летию со дня рождения писателя
В исправительной колонии № 8 в Улан-Удэ прошло мероприятие, приуроченное к 110-летию со дня рождения писателя Виктора Платоновича Некрасова.
- Посредством презентации осуждённым рассказали о жизни и творчестве писателя, чьи произведения рассказывают о тяготах Великой Отечественной войны, - сообщили в УФСИН России по Бурятии.
Мероприятие организовано совместно с директором Централизованной библиотечной системы Улан-Удэ Еленой Васильевой.
В Улан-Удэ осуждённым рассказали о писателе Викторе Некрасове
Общество, Фото:
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