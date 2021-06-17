Возгорание было зарегистрировано 2 июня
Локализован крупный лесной пожар в Катангском районе Иркутской области. Пожар был зарегистрирован 2 июня в труднодоступной местности и разросся до 32508 га. К его тушению было дополнительно привлечено 50 пожарных-десантников резерва Авиалесоохраны из Тывы, самолёт Ил-76 и два вертолёта МЧС России.
В локализованном состоянии на утро 17 июня также перешёл ранее зарегистрированный лесной пожар в Усть-Удинском районе на площади 1178 га.
Потушен ранее локализованный очаг к Усть-Кутском районе на площади 860 га.
Действовало одно вновь обнаруженное возгорание на площади четыре гектара на незакреплённом за арендаторами участке в Киренском районе. Лесной пожар возник предположительно из-за грозы.
В тушении лесных пожаров 16 июня было задействовано 228 пожарных-десантников, 81 работник лесопожарных станций, 75 мобилизованных граждан и 37 единиц наземной техники.
Вертолёт Ми-8 МЧС России обработал 1,4 км кромки пожара в Катангском районе, слив за семь раз 37 тонн воды. В авиамониторинге лесопожарной обстановки 16 июня участвовало четыре легкомоторных самолёта. Общий налёт воздушных судов составил 20 часов 25 минут, сообщили в пресс-службе правительства области.
Крупный лесной пожар локализовали в Иркутской области
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