Крупный лесной пожар локализовали в Иркутской области

Возгорание было зарегистрировано 2 июня



Локализован крупный лесной пожар в Катангском районе Иркутской области. Пожар был зарегистрирован 2 июня в труднодоступной местности и разросся до 32508 га. К его тушению было дополнительно привлечено 50 пожарных-десантников резерва Авиалесоохраны из Тывы, самолёт Ил-76 и два вертолёта МЧС России.



В локализованном состоянии на утро 17 июня также перешёл ранее зарегистрированный лесной пожар в Усть-Удинском районе на площади 1178 га.



Потушен ранее локализованный очаг к Усть-Кутском районе на площади 860 га.



Действовало одно вновь обнаруженное возгорание на площади четыре гектара на незакреплённом за арендаторами участке в Киренском районе. Лесной пожар возник предположительно из-за грозы.



В тушении лесных пожаров 16 июня было задействовано 228 пожарных-десантников, 81 работник лесопожарных станций, 75 мобилизованных граждан и 37 единиц наземной техники.



Вертолёт Ми-8 МЧС России обработал 1,4 км кромки пожара в Катангском районе, слив за семь раз 37 тонн воды. В авиамониторинге лесопожарной обстановки 16 июня участвовало четыре легкомоторных самолёта. Общий налёт воздушных судов составил 20 часов 25 минут, сообщили в пресс-службе правительства области.

