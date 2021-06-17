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В Бурятии восстанавливают погибший лес

В Бурятии восстанавливают погибший лес
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Лесники высадили более 12 тысяч сеянцев сосны

В Бурятии сотрудники Бичурского лесхоза и лесничества посеяли семена на территории, погибшей от верхового пожара 2016 года, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

- Мы уже провели посадки на этой территории, высадили более 12 тысяч сеянцев сосны. Часть площади мы оставили для эксперимента по посеву семян сосны. Мы первый раз проводим такой эксперимент, и нам нужно понять, насколько эффективен посев семян конкретно на такой территории, - рассказал главный лесничий Бичурского лесничества Сергей Мотовилов.

Дня начала специалисты проложили борозды, а затем приступили к посеву с помощью посевной трости.

- Этот инструмент предназначен для образования лунок в почве и высева в них семян лесных растений. При надавливании на посевную трость в почве образуется лунка определенной глубины, в которую из дозатора высыпается несколько семян. Затем сеяльщик засыпает лунку и слегка придавливает, - поделился инженер по лесопользованию Бичурского лесхоза Андрей Истомин.

По сравнению с ручной посадкой уже подросших сеянцев такой посев имеет свои плюсы – он менее трудозатратен и кропотлив. Этот способ лесовосстановления может применяться в тех местах, где механизированный способ посадки невозможен. Это относится к труднодоступным местам, крутым склонам, скалистым территориям, а также в местностях, где нет дорог и строить их из-за ограничений в законах запрещено.

В рамках эксперимента лесники высеяли семена на общей площади около 0,5 га. Такой эксперимент проходит почти во всех лесничествах республики. Главная цель специалистов – определить, насколько такой способ эффективен. Пока же, специалисты будут ухаживать, и наблюдать за ростом семян.
Лес лесовосстановление
 
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