На дорогах Улан-Удэ устанавливают шумовые полосы

Они появились на остановках «Геологическая» и «Железнодорожный вокзал»



В Улан-Удэ на остановках «Геологическая» и «Железнодорожный вокзал» появились шумовые полосы, сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.



– Шумовые полосы нужны для повышения внимания водителей при подъезде к пешеходному переходу. Это поперечные линии на проезжей части, возвышающиеся над ее уровнем на 1,5–3 см, – сообщил начальник отдела организации дорожного движения комитета Михаил Игумнов.



Теперь водители, подъезжая к остановкам, будут сбрасывать скорость, снижая вероятность аварий. Шумовые полосы устанавливают в местах концентрации ДТП.



– Правильно, что их установили. Не будут гонять на этом участке возле вокзала. Подвеске автомобиля шумовая разметка вреда не наносит. Пешеходам удобно, благодаря этому можно безопасно перейти дорогу, – отметил улан-удэнец Виталий Малыгин.



Решение об установке полос было принято на комиссии по безопасности дорожного движения. В её состав входят представители администрации Улан-Удэ, структурных подразделений, ГИБДД и т. д.

