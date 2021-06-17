Они появились на остановках «Геологическая» и «Железнодорожный вокзал»
В Улан-Удэ на остановках «Геологическая» и «Железнодорожный вокзал» появились шумовые полосы, сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.
– Шумовые полосы нужны для повышения внимания водителей при подъезде к пешеходному переходу. Это поперечные линии на проезжей части, возвышающиеся над ее уровнем на 1,5–3 см, – сообщил начальник отдела организации дорожного движения комитета Михаил Игумнов.
Теперь водители, подъезжая к остановкам, будут сбрасывать скорость, снижая вероятность аварий. Шумовые полосы устанавливают в местах концентрации ДТП.
– Правильно, что их установили. Не будут гонять на этом участке возле вокзала. Подвеске автомобиля шумовая разметка вреда не наносит. Пешеходам удобно, благодаря этому можно безопасно перейти дорогу, – отметил улан-удэнец Виталий Малыгин.
Решение об установке полос было принято на комиссии по безопасности дорожного движения. В её состав входят представители администрации Улан-Удэ, структурных подразделений, ГИБДД и т. д.
На дорогах Улан-Удэ устанавливают шумовые полосы
Общество, Фото:
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