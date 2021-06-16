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Полиция Бурятии выставит дополнительные посты на Байкале

Полиция Бурятии выставит дополнительные посты на Байкале
Общество, 
В Бурятии стартовала операция «Курорт-2021»

В Бурятии стартовал основной этап комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Курорт-2021». Оно пройдёт с 16 июня по 31 августа, сообщили в МВД по Бурятии.

Будут выставлены дополнительные посты полиции на озере Щучье в Селенгинском районе, в местностях Култушная, Байкальский Прибой, Энхалук, Выдрино Кабанского района, в сёлах Турка и Горячинск Прибайкальского района.

На сегодня установлены системы видеонаблюдения в прибрежных зонах села Горячинск, южной части Гусиного озера и в других местах. Камеры устанавливают и собственники кафе, магазинов и увеселительных заведений.

- На протяжении четырёх лет наблюдается тенденция снижения количества преступлений в курортных местах в летний период. В 2017 году было совершено 82 – преступления, в 2018 – 78, в 2019 – 57, в 2020 – 42. Все преступления – это кражи. Тяжких и особо тяжких преступлений в течение трёх лет не зарегистрировано, - сообщили в МВД по Бурятии. 
полиция Байкал
 
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