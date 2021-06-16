На площади Революции в Улан-Удэ отремонтировали коммунальные сети

Общество, Фото: Комитет городского хозяйства

Впервые на площади будет устроена масштабная система водополива



Также во время строительства сухого фонтана была решена сложная инженерная задача по устранению грунтовых вод из-под фундамента. Отметим, что впервые на площади будет устроена масштабная система водополива 700 кв.м. газона, 13 цветочных клумб, 30 деревьев и 1,5 тысячи кустарников



В 2021 году Комитет городского хозяйства через муниципальный контракт проводит благоустройство общественной территории площади Революции в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Работы ведёт подрядная организация ООО «Байкалстрой-1».



Благодаря участию в нацпроекте с 2017 года за 5 лет в порядок приведены 217 дворов, а также 7 общественных территорий. В этом году Комитет городского хозяйства благоустраивает сразу 3 общественные территории во всех районах города. Это сквер Пушкина в Железнодорожном районе, сквер бамовцам в мкр. Энергетик и старейшая, исторически первая площадь в нашем городе - площадь Революции. Также капитально ремонтируются 48 дворов.



Еженедельно на всех ремонтируемых общественных территориях проходят совещания во главе с председателем комитета Сергеем Гашевым. С учётом опыта прошлых лет работы по благоустройству планируются таким образом, чтобы заранее привести в порядок и отремонтировать все подземные коммунальные сети.



В настоящее время до момента укладки новой плитки ресурсоснабжающие организации успели выполнить капитальный ремонт сетей отопления и водоснабжения. ПАО «ТГК-14» заменило свыше 120 м тепловых сетей, провело мероприятия по их изоляции и утеплению. МУП «Водоканал» обновил две ветки водоснабжения общей протяжённостью свыше 200 метров и отремонтировал все технические колодцы.



МБУ «Горсвет» смонтировал подземные линии электроснабжения общей протяжённостью свыше 1 километра для подключения сетей наружного освещения и архитектурной подсветки площади Революции, для электроснабжения сухого фонтана, точек подключения культурно-массовых мероприятий и др. Кабельные линии проложены с использованием хризотилцементных и ПЭ труб. Площадь будет освещаться 50 новыми светодиодными уличными светильников, деревья будут снизу подсвечиваться 10 грунтовыми светильниками.



Впервые на площади будет устроена масштабная система водополива 700 кв.м. газона, 13 цветочных клумб, 30 деревьев и 1,5 тысячи кустарников. Под землей смонтировано свыше 900 метров сетей системы водополива.



18 кленов Гиннала, 8 рябин и 5 ели высадят уже этой осенью по всей территории площади. Ещё будет посажено 1496 саженцев кустарников.



Одной из главной достопримечательностей и украшением обновлённой площади станет первый в истории Бурятии проект сухого фонтана. Водная часть сухого фонтана находится не на поверхности - она скрыта под землей. Струи устремляются вверх прямо из неё, взлетая над мостовой. Сухой фонтан на площади Революции будет представлен 20 струями воды.



- Необходимо отметить сложность проведения монтажных работ по формированию чаши сухого фонтана на территории площади. В виду высокого уровня грунтовых и подземных вод на территории благоустройства подрядной организацией была осуществлена их круглосуточная откачка в течение 3 суток. Далее благодаря опыту советских инженеров-строителей было найдено решение по отводу грунтовых воду. Был применен металлокаркас, в котором одновременно шла откачка воды и бетонирование подушки чаши фонтана. Благодаря этому решению сама чаша была успешно построена, - рассказали в комитете.



В настоящее время для формирования подстилающего слоя тротуарной плитки завезено свыше тысячи тонн щебня, проводятся работы по его укладке и уплотнению.



Проектом архитектора Дмитрия Ильина предусмотрено устройство сцены, амфитеатра, установка торшерного освещения, скамеек, урн, качелей. Ранее в интервью архитектор отметил, что когда он работал в Москве, то остался под впечатлением от парка «Зарядье», расположенного прямо у стен Кремля.



- Там современные округлые формы вписываются и подчёркивают историческое наследие. Я подумал, почему бы у нас не сделать что-то схожее? Привлекательное и современное. Развитие общественных пространств, создание новых функций территории побуждает людей больше гулять, заниматься спортом и проводить досуг на открытом воздухе. И ценить окружающие их здания и город, - отметил Ильин.

