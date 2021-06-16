В Чите появятся 15 новых современных троллейбусов

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Покупка троллейбусов софинансируется из бюджета края



Правительство России выделило Забайкальскому краю 352 миллиона рублей на снижение выбросов в атмосферу вредных веществ. На полученные средства администрация Читы закупит 15 новых троллейбусов.



- Забайкалье получило федеральное финансирование на решение проблем экологии. В рамках реализации проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» полученные деньги будут направлены на обновление парка общественного транспорта. Администрация города закупит 15 новых современных низкопольных троллейбусов, - рассказал заместитель министра природных ресурсов Андрей Павлов.



Замминистра также добавил, что покупка новых единиц общественного транспорта софинансируется из бюджета края. Сумма софинансирования составляет более 7 миллионов рублей.



Помимо Забайкальского края, правительство Российской Федерации оказывает финансовую поддержку Кемеровской, Челябинской и Вологодской областям. Деньги выделяются для решения экологических проблем, ликвидации свалок и снижения выбросов в атмосферу вредных веществ, сообщили в правительстве региона.

