Покупка троллейбусов софинансируется из бюджета края
Правительство России выделило Забайкальскому краю 352 миллиона рублей на снижение выбросов в атмосферу вредных веществ. На полученные средства администрация Читы закупит 15 новых троллейбусов.
- Забайкалье получило федеральное финансирование на решение проблем экологии. В рамках реализации проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» полученные деньги будут направлены на обновление парка общественного транспорта. Администрация города закупит 15 новых современных низкопольных троллейбусов, - рассказал заместитель министра природных ресурсов Андрей Павлов.
Замминистра также добавил, что покупка новых единиц общественного транспорта софинансируется из бюджета края. Сумма софинансирования составляет более 7 миллионов рублей.
Помимо Забайкальского края, правительство Российской Федерации оказывает финансовую поддержку Кемеровской, Челябинской и Вологодской областям. Деньги выделяются для решения экологических проблем, ликвидации свалок и снижения выбросов в атмосферу вредных веществ, сообщили в правительстве региона.
В Чите появятся 15 новых современных троллейбусов
Общество, Фото:
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