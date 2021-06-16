Информацию по начислению пособия по безработице можно просмотреть в личном кабинете специального портала
В целях предотвращения распространения коронавируса в районных отделах краевого центра занятости населения теперь личный приём проводится по предварительной записи. Подать заявление для постановки на учёт в качестве безработного можно дистанционно на портале «Работа в России», сообщили в правительстве региона.
Признание граждан безработными проводится центром занятости населения по месту постоянной регистрации гражданина, указанной в паспорте.
Информацию по начислению пособия по безработице можно просмотреть в личном кабинете Интерактивного портала министерства труда и соцзащиты населения Забайкалья.
Для снятия с учёта в случае трудоустройства или отказа от услуг органов занятости населения необходимо:
- в личном кабинете на портале «Работа в России» отозвать заявление;
- в личном кабинете на интерактивном портале по вкладке «предоставление документов» прикрепить документ, подтверждающий факт трудоустройства;
- на интерактивном портале во вкладке «сообщить о трудоустройстве».
В Забайкалье ввели дистанционную регистрацию безработных
Общество, Фото:
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