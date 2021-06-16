В Забайкалье ввели дистанционную регистрацию безработных

Информацию по начислению пособия по безработице можно просмотреть в личном кабинете специального портала



В целях предотвращения распространения коронавируса в районных отделах краевого центра занятости населения теперь личный приём проводится по предварительной записи. Подать заявление для постановки на учёт в качестве безработного можно дистанционно на портале «Работа в России», сообщили в правительстве региона.



Признание граждан безработными проводится центром занятости населения по месту постоянной регистрации гражданина, указанной в паспорте.



Информацию по начислению пособия по безработице можно просмотреть в личном кабинете Интерактивного портала министерства труда и соцзащиты населения Забайкалья.



Для снятия с учёта в случае трудоустройства или отказа от услуг органов занятости населения необходимо:



- в личном кабинете на портале «Работа в России» отозвать заявление;

- в личном кабинете на интерактивном портале по вкладке «предоставление документов» прикрепить документ, подтверждающий факт трудоустройства;

- на интерактивном портале во вкладке «сообщить о трудоустройстве».





