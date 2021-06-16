Иркутянина оштрафовали за повреждение газопровода

Мужчина приступил к работам, не убедившись в отключении дома от газоснабжения



Прокуратурой Ленинского района Иркутска выявлены нарушения при проведении работ по сносу многоквартирного жилого дома по улице Серафимовича. Нарушения выявлены в ходе проверки исполнения федерального законодательства о промышленной безопасности.



Оказалось, что житель Иркутска, не убедившись в отключении дома от газоснабжения, приступил к работам с использованием экскаватора и допустил повреждение трубопровода газоснабжения.



- В действиях гражданина выявлены признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.10 КоАП РФ (повреждение тепловых сетей, топливопроводов (пневмопроводов, кислородопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов) либо их оборудования, совершённое по неосторожности), - отметили в областной прокуратуре.



В связи с чем, прокурором в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено в контролирующий орган для рассмотрения по существу.



По результатам иркутянин признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей.



