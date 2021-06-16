Сборную Бурятию представляли шесть спортсменов
В Ростове-на-Дону с 12 по 14 июня прошёл чемпионат России по гиревому спорту. В этом году он собрал более 200 участников из 34 регионов страны. Сборную Бурятии представляли шесть спортсменов, сообщили в минспорта республики.
Серебряным призёром чемпионата в двоеборье стал Андрей Рассадин (весовая категория 73 кг). Он показал результат в толчке – 128, в рывке – 197.
Ещё одно серебро у Сергея Каргина (73 кг) в дисциплине «длинный цикл». Его результат – 79 подъёмов.
Гиревики Бурятии завоевали серебряные медали чемпионата России
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Борис Галкин сыграет роль дедушки в новом бурятском фильме
Активисты рассказали о том, какие преимущества есть у доноров
В Этнографическом музее недавно родила самка манула
Сборную Бурятию представляли шесть спортсменов
Последний пожар был в воскресенье
Иск в суд подал прокурор района
Новые ограничения вызвали недоумение у художественного руководителя Русского драмтеатра
Эти песни исполнят этнические исполнители из разных стран и регионов России
Временами будут сильные порывы ветра
Занятия прошли на танкодроме полигона
В область для тушения крупного лесного пожара в Катангском районе прибыли 50 десантников из Тывы
Идёт активное информирование жителей частного сектора Левобережья
Занятия пройдут и в Забайкальском крае
Он напал на женщину в безлюдном месте
Продолжительность экзамена - 3 часа 55 минут