Гиревики Бурятии завоевали серебряные медали чемпионата России

Сборную Бурятию представляли шесть спортсменов



В Ростове-на-Дону с 12 по 14 июня прошёл чемпионат России по гиревому спорту. В этом году он собрал более 200 участников из 34 регионов страны. Сборную Бурятии представляли шесть спортсменов, сообщили в минспорта республики.



Серебряным призёром чемпионата в двоеборье стал Андрей Рассадин (весовая категория 73 кг). Он показал результат в толчке – 128, в рывке – 197.



Ещё одно серебро у Сергея Каргина (73 кг) в дисциплине «длинный цикл». Его результат – 79 подъёмов.





