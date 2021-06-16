Иск в суд подал прокурор района
По исковым требованиям прокурора Прибайкальского района Бурятии мужчин, состоящих на учёте в наркологическом диспансере, лишили водительских прав.
- Установлено, что двое местных жителей, находясь на учёте в республиканском наркологическом диспансере с диагнозом «пагубное употребление каннабиноидов», имели водительские удостоверения. Прокурор района обратился в суд с административными исковыми заявлениями о прекращении действия прав на управление указанными лицами транспортными средствами. Суд требования прокурора удовлетворил, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Решения суда вступили в законную силу.
В Бурятии у двух наркоманов отобрали водительские права
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Новые ограничения вызвали недоумение у художественного руководителя Русского драмтеатра
Эти песни исполнят этнические исполнители из разных стран и регионов России
Временами будут сильные порывы ветра
Занятия прошли на танкодроме полигона
В область для тушения крупного лесного пожара в Катангском районе прибыли 50 десантников из Тывы
Идёт активное информирование жителей частного сектора Левобережья
Занятия пройдут и в Забайкальском крае
Он напал на женщину в безлюдном месте
Продолжительность экзамена - 3 часа 55 минут
При этом мужчина понимал, что мать является инвалидом и не может оказать ему сопротивление
В музее находятся экспонаты времён Великой Отечественной войны, а также современных военных конфликтов
Более двух тысяч военных массированным огнём ликвидировали условного противника
Общий призовой фонд составляет 20 миллионов
В Роспотребнадзоре заявили о «крайне неблагополучной» ситуации в Бурятии
Дом оказался с такими дефектами, что продувался насквозь