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В Бурятии у двух наркоманов отобрали водительские права

В Бурятии у двух наркоманов отобрали водительские права
Общество,  Фото:pixabay.com
Иск в суд подал прокурор района

По исковым требованиям прокурора Прибайкальского района Бурятии мужчин, состоящих на учёте в наркологическом диспансере, лишили водительских прав.

- Установлено, что двое местных жителей, находясь на учёте в республиканском наркологическом диспансере с диагнозом «пагубное употребление каннабиноидов», имели водительские удостоверения. Прокурор района обратился в суд с административными исковыми заявлениями о прекращении действия прав на управление указанными лицами транспортными средствами. Суд требования прокурора удовлетворил, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Решения суда вступили в законную силу.
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