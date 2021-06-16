В Бурятии у двух наркоманов отобрали водительские права

Иск в суд подал прокурор района



По исковым требованиям прокурора Прибайкальского района Бурятии мужчин, состоящих на учёте в наркологическом диспансере, лишили водительских прав.



- Установлено, что двое местных жителей, находясь на учёте в республиканском наркологическом диспансере с диагнозом «пагубное употребление каннабиноидов», имели водительские удостоверения. Прокурор района обратился в суд с административными исковыми заявлениями о прекращении действия прав на управление указанными лицами транспортными средствами. Суд требования прокурора удовлетворил, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Решения суда вступили в законную силу.

