В Бурятии сегодня дождливая погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Временами будут сильные порывы ветра



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике местами дожди, в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный 6-11, утром и днём в отдельных районах 15-19 м/с.



Температура днём +10,+16, местами по северу и юго-западу до +16,+21.



В Улан-Удэ днём дождь. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 15 м/с. Днём ожидается +13,+15.



