Временами будут сильные порывы ветра
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике местами дожди, в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный 6-11, утром и днём в отдельных районах 15-19 м/с.
Температура днём +10,+16, местами по северу и юго-западу до +16,+21.
В Улан-Удэ днём дождь. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 15 м/с. Днём ожидается +13,+15.
В Бурятии сегодня дождливая погода
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 16.06.2021
Временами будут сильные порывы ветра
Занятия прошли на танкодроме полигона
В область для тушения крупного лесного пожара в Катангском районе прибыли 50 десантников из Тывы
Идёт активное информирование жителей частного сектора Левобережья
Занятия пройдут и в Забайкальском крае
Он напал на женщину в безлюдном месте
Продолжительность экзамена - 3 часа 55 минут
При этом мужчина понимал, что мать является инвалидом и не может оказать ему сопротивление
В музее находятся экспонаты времён Великой Отечественной войны, а также современных военных конфликтов
Более двух тысяч военных массированным огнём ликвидировали условного противника
Общий призовой фонд составляет 20 миллионов
В Роспотребнадзоре заявили о «крайне неблагополучной» ситуации в Бурятии
Дом оказался с такими дефектами, что продувался насквозь
Представители Бурятии успешно съездили на турнир «Наши надежды»
Разница с действующим графиком составит до 1,5 часов