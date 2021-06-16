 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 июня

15 июня

Популярное

В Бурятии сегодня дождливая погода

В Бурятии сегодня дождливая погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Временами будут сильные порывы ветра

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике местами дожди, в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный 6-11, утром и днём в отдельных районах 15-19 м/с.

Температура днём +10,+16, местами по северу и юго-западу до +16,+21.

В Улан-Удэ днём дождь. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 15 м/с. Днём ожидается +13,+15.

прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии сегодня дождливая погода
В Бурятии сегодня дождливая погода
Общество, 16.06.2021
Временами будут сильные порывы ветра
Иркутская область получит средства на тушение лесных пожаров
Иркутская область получит средства на тушение лесных пожаров
Общество, 15.06.2021
В область для тушения крупного лесного пожара в Катангском районе прибыли 50 десантников из Тывы
Пришедший в Улан-Удэ циклон может вызвать паводок
Пришедший в Улан-Удэ циклон может вызвать паводок
Общество, 15.06.2021
Идёт активное информирование жителей частного сектора Левобережья
Танкисты отработают преодоление водных преград в Бурятии
Танкисты отработают преодоление водных преград в Бурятии
Общество, 15.06.2021
Занятия пройдут и в Забайкальском крае
Читинец получил 4 года колонии за грабёж
Читинец получил 4 года колонии за грабёж
Общество, 15.06.2021
Он напал на женщину в безлюдном месте
Житель Забайкалья истязал пожилую мать
Житель Забайкалья истязал пожилую мать
Общество, 15.06.2021
При этом мужчина понимал, что мать является инвалидом и не может оказать ему сопротивление
Юнармейцы посетили музей боевой славы в Бурятии
Юнармейцы посетили музей боевой славы в Бурятии
Общество, 15.06.2021
В музее находятся экспонаты времён Великой Отечественной войны, а также современных военных конфликтов
В Бурятии уничтожили «противника» одновременно на четырёх полигонах
В Бурятии уничтожили «противника» одновременно на четырёх полигонах
Общество, 15.06.2021
Более двух тысяч военных массированным огнём ликвидировали условного противника
Пятеро боксёров из Бурятии участвуют в командном Кубке России
Пятеро боксёров из Бурятии участвуют в командном Кубке России
Общество, 15.06.2021
Общий призовой фонд составляет 20 миллионов
В Бурятии из-за коронавируса просят гибкий график работы
В Бурятии из-за коронавируса просят гибкий график работы
Общество, 15.06.2021
В Роспотребнадзоре заявили о «крайне неблагополучной» ситуации в Бурятии
Иркутянка, купившая дефектный частный дом, отсудила 380 тысяч
Иркутянка, купившая дефектный частный дом, отсудила 380 тысяч
Общество, 15.06.2021
Дом оказался с такими дефектами, что продувался насквозь
Танцевальные пары из Улан-Удэ завоевали медали в Чите
Танцевальные пары из Улан-Удэ завоевали медали в Чите
Общество, 15.06.2021
Представители Бурятии успешно съездили на турнир «Наши надежды»
Расписание поезда Иркутск – Северобайкальск изменится на день
Расписание поезда Иркутск – Северобайкальск изменится на день
Общество, 15.06.2021
Разница с действующим графиком составит до 1,5 часов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^