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Иркутская область получит средства на тушение лесных пожаров

Иркутская область получит средства на тушение лесных пожаров
Общество,  Фото:из архива
В область для тушения крупного лесного пожара в Катангском районе прибыли 50 десантников из Тывы

На авиамониторинг лесопожарной обстановки Иркутской области дополнительно выделено около 81,5 млн рублей. Непосредственно на тушение лесных пожаров регион получит больше 186,7 млн рублей. Всего по решению председателя правительства России Михаила Мишустина 25 субъектам РФ на борьбу с лесными пожарами дополнительно направлено 2,7 млрд рублей.

В Иркутскую область для тушения крупного лесного пожара в Катангском районе из Республики Тыва 14 июня прибыли 50 десантников резерва Авиалесоохраны. За минувшие сутки в лесном фонде региона ликвидировано пять ранее зарегистрированных пожаров: один – в Киренском районе и четыре – в Усть-Илимском. Общая площадь ликвидированных очагов составила 640 га.

В локализованном состоянии на утро 15 июня перешло два ранее зарегистрированных пожара в Усть-Кутском и Усть-Удинском районах. Общая площадь этих очагов 2458 га.

Действуют два ранее зарегистрированных лесных пожара в Катангском и Усть-Кутском районах на общей площади 32513 га.

В тушении лесных пожаров 14 июня было задействовано 199 пожарных-десантников, 100 работников лесопожарных станций, 109 мобилизованных граждан и 69 единиц наземной техники.

Самолётом Ил-76 МЧС России произведён один слив воды объёмом 42 тонны на крупный пожар в Катангском районе. Обработано 900 метров кромки огня. 

Также на тушении этого очага работали два вертолёта Ми-8 МЧС России. Они обработали 1300 метров кромки пожара, слив за 26 раз 78 тонн воды. В авиамониторинге лесопожарной обстановки 14 июня участвовали два легкомоторных самолёта и столько же Ан-2. Общий налёт воздушных судов составил 34 часа 18 минут, сообщили в правительстве области. 
лесные пожары
 
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