Более двух тысяч военных массированным огнём ликвидировали условного противника
В Бурятии военнослужащие сразу на четырёх полигонах в единой тактической обстановке уничтожили превосходящие силы условного противника. Военные выполнили нестандартные задачи и вводные командиров в ходе огневой подготовки с боевой стрельбой, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Мотострелковые и танковые подразделения отработали вопросы по организации и ведению учебно-боевых действий с выполнением упражнений учебных стрельб из комплекса вооружения танков Т-72Б, Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7В, а также из стрелкового оружия.
Особое внимание было уделено слаженности действий подразделений при перемещении на поле боя, маскировке боевых машин, преодолению минно-взрывных заграждений.
В ходе выполнения боевых стрельб оценивался уровень профессиональной подготовки офицеров и навыков личного состава, а также умение принимать правильные решения в экстренной обстановке в минимально короткое время.
Всего к выполнению тактических задач было привлечено более двух тысяч военнослужащих, задействовано свыше 400 единиц вооружения и военной техники.
В Бурятии уничтожили «противника» одновременно на четырёх полигонах
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