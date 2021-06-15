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В Бурятии уничтожили «противника» одновременно на четырёх полигонах

В Бурятии уничтожили «противника» одновременно на четырёх полигонах
Общество, 
Более двух тысяч военных массированным огнём ликвидировали условного противника

В Бурятии военнослужащие сразу на четырёх полигонах в единой тактической обстановке уничтожили превосходящие силы условного противника. Военные выполнили нестандартные задачи и вводные командиров в ходе огневой подготовки с боевой стрельбой, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Мотострелковые и танковые подразделения отработали вопросы по организации и ведению учебно-боевых действий с выполнением упражнений учебных стрельб из комплекса вооружения танков Т-72Б, Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7В, а также из стрелкового оружия.

Особое внимание было уделено слаженности действий подразделений при перемещении на поле боя, маскировке боевых машин, преодолению минно-взрывных заграждений.

В ходе выполнения боевых стрельб оценивался уровень профессиональной подготовки офицеров и навыков личного состава, а также умение принимать правильные решения в экстренной обстановке в минимально короткое время.

Всего к выполнению тактических задач было привлечено более двух тысяч военнослужащих, задействовано свыше 400 единиц вооружения и военной техники.
военнослужащие учения
 
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