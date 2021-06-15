Он напал на женщину в безлюдном месте
Прокуратура Ингодинского района Читы поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 24-летнего ранее судимого горожанина. Он обвиняется в грабеже.
В декабре 2020 года ночью мужчина, прогуливаясь в 1 микрорайоне Читы, увидел одиноко идущую женщину. В безлюдном месте он подбежал к своей жертве со спины, толкнул её на землю, после чего отобрал сотовый телефон стоимостью 10 тысяч рублей и деньги 3 тысячи рублей.
Несмотря на отрицание причастности к преступлению, суд согласился с мнением гособвинителя и признал мужчину виновным, назначив ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевшей и взыскал в её пользу компенсацию причинённого материального и морального вреда на сумму более 40 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в краевой прокуратуре.
Читинец получил 4 года колонии за грабёж
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Продолжительность экзамена - 3 часа 55 минут
При этом мужчина понимал, что мать является инвалидом и не может оказать ему сопротивление
В музее находятся экспонаты времён Великой Отечественной войны, а также современных военных конфликтов
Более двух тысяч военных массированным огнём ликвидировали условного противника
Общий призовой фонд составляет 20 миллионов
В Роспотребнадзоре заявили о «крайне неблагополучной» ситуации в Бурятии
Дом оказался с такими дефектами, что продувался насквозь
Представители Бурятии успешно съездили на турнир «Наши надежды»
Разница с действующим графиком составит до 1,5 часов
Столбик термометра опустится до -2
Нынешние пациенты всё чаще нуждаются в кислородной поддержке
Рабочие выполнили ямочный ремонт четырёхкилометровой дороги
О тревожной ситуации рассказала глава минздрава Бурятии
Горожане недоумевают, где им дышать свежим воздухом и отдыхать
Саженцы посадили у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны