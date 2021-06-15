Читинец получил 4 года колонии за грабёж

Он напал на женщину в безлюдном месте



Прокуратура Ингодинского района Читы поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 24-летнего ранее судимого горожанина. Он обвиняется в грабеже.



В декабре 2020 года ночью мужчина, прогуливаясь в 1 микрорайоне Читы, увидел одиноко идущую женщину. В безлюдном месте он подбежал к своей жертве со спины, толкнул её на землю, после чего отобрал сотовый телефон стоимостью 10 тысяч рублей и деньги 3 тысячи рублей.



Несмотря на отрицание причастности к преступлению, суд согласился с мнением гособвинителя и признал мужчину виновным, назначив ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.



Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевшей и взыскал в её пользу компенсацию причинённого материального и морального вреда на сумму более 40 тысяч рублей.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в краевой прокуратуре.

