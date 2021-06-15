Танцевальные пары из Улан-Удэ завоевали медали в Чите

Представители Бурятии успешно съездили на турнир «Наши надежды»



В преддверии Дня России, 11 июня в Забайкальской краевой филармонии в Чите прошёл всероссийский турнир по танцевальному спорту «Наши надежды». В турнире, ставшем традиционным, в основном участвуют начинающие спортсмены и спортсмены, готовые завершить очередной танцевальный сезон, которые тренируются и в летний месяц. В соревновании приняли участие спортсмены Улан-Удэнского танцевально-спортивного клуба «Данс-Лидер», сообщили «Байкал-Dailу» в Союзе танцевального спорта Бурятии.



Танцевальный дуэт Александр Зверев и Любовь Красноруцкая (тренеры Алексей Трифонов и Елена Королёва) выступая в категориях «Дети-2, Е класс», в латиноамериканской программе допустили ошибку и заняли пятое место. В стандартной программе этой категории сумели стать бронзовыми медалистами.



Никита Звонцов и Алина Слепцова (тренеры Елена Королёва и Николай Овчинников) в категории «Дети-2, Е класс, двоеборье» заняли третье место. В более сложной категории «Дети, 10-11 лет, открытый класс» в латиноамериканской, европейской и в программе двоеборья спортсмены трижды поднимались на вторую ступеньку пьедестала.



В категории «Юниоры-1, Д класс, стандартная программа танцев» спортсмены Егор Вторушин и Яна Красовская (тренеры Николай Овчинников, Елена Королёва) заняли четвёртое место, а в европейской программе «Юниоры-1, открытый класс» завоевали бронзовые медали.



Эрдэм Дымбрылов и Виктория Балабанова (тренеры Елена Королёва, Алексей Трифонов) покорили судей и зрителей исполнением латиноамериканской программы. В «Е» и «Д» классах этой программы танцевальный дуэт безоговорочно занял первые места. В категории «Ю-1, двоеборье, открытый класс» и в категории «Ю-2+1, европейская программа» Эрдэм и Виктория стали бронзовыми медалистами.



Всего в турнире приняли участие свыше 130 спортивных дуэтов. Оценивала спортсменов судейская бригада из Читы, Улан-Удэ, Иркутска.

