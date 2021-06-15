Разница с действующим графиком составит до 1,5 часов
17 июня изменится расписание пассажирского поезда №72 Иркутск – Северобайкальск.
- Поезд будет следовать по измененному расписанию на участке Чудничный – Северобайкальск, - сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Разница с действующим графиком составит от 17 минут до полутора часов.
Расписание поезда Иркутск – Северобайкальск изменится на день
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