В Улан-Удэ залатали ямы на дороге в Энергетике









В микрорайоне Энергетик и 140 кварталах Улан-Удэ проживает свыше 10 тысяч человек. Три автобусных маршрута № 57,77,95 оказывают транспортное обслуживание района. Основная магистраль не ремонтировалась много лет и пришла в неудовлетворительное состояние из-за большого количества ям. Недавно комбинат по благоустройству провёл ямочный ремонт данной дороги. Ремонт шёл четыре дня. Были устранены ямы и выбоины всех размеров с помощью струйно-инъекционной установки «Бецема» и ремонта ям горячим асфальтом, сообщили в комитете городского хозяйства.Работы выполняли две бригады под руководством мастера Жаргала Жамсаранова. Это бригада на «Бецеме», которая заделывает небольшие ямы и выбоины методом пневмонабрызга, а точнее установка выдувает из ямы мусор и под давлением заполняет её смесью из битумной эмульсии и щебнем. Дорога при этом не перекрывается на долгое время.Вторая бригада состоит из дорожных рабочих, катка, «Бобкэта» с дорожной фрезой и ковшом, «КамАЗа» с горячим асфальтом. С раннего утра бригада подготавливает ямы для асфальтирования, а именно вырезает нужных размеров прямоугольные вырезы на месте ям. Когда прибывает «КамАЗ» с горячим асфальтом, то сразу же выравнивают уложенный в ямы асфальт, а после уплотняют его виброплитами и катком.Улан-удэнский микрорайон Энергетик активно развивается в последние десятилетия. Здесь появились новые жилые 140-е кварталы, построены два новых детских сада, ведется благоустройство сквера «Строителям БАМа». В ближайшем будущем здесь планируется открытие нового жилого района из 30 многоквартирных домов.В Улан-Удэ в будущем ожидается строительство дороги Спиртзаводской тракт - Энергетик - ул. Мокрова с перспективой её расширения до четырехполосной.