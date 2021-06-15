 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 июня

14 июня

Популярное

В Улан-Удэ залатали ямы на дороге в Энергетике

В Улан-Удэ залатали ямы на дороге в Энергетике
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Рабочие выполнили ямочный ремонт четырёхкилометровой дороги

В микрорайоне Энергетик и 140 кварталах Улан-Удэ проживает свыше 10 тысяч человек. Три автобусных маршрута № 57,77,95 оказывают транспортное обслуживание района. Основная магистраль не ремонтировалась много лет и пришла в неудовлетворительное состояние из-за большого количества ям. Недавно комбинат по благоустройству провёл ямочный ремонт данной дороги. Ремонт шёл четыре дня. Были устранены ямы и выбоины всех размеров с помощью струйно-инъекционной установки «Бецема» и ремонта ям горячим асфальтом, сообщили в комитете городского хозяйства.

Работы выполняли две бригады под руководством мастера Жаргала Жамсаранова. Это бригада на «Бецеме», которая заделывает небольшие ямы и выбоины методом пневмонабрызга, а точнее установка выдувает из ямы мусор и под давлением заполняет её смесью из битумной эмульсии и щебнем. Дорога при этом не перекрывается на долгое время.



Вторая бригада состоит из дорожных рабочих, катка, «Бобкэта» с дорожной фрезой и ковшом, «КамАЗа» с горячим асфальтом. С раннего утра бригада подготавливает ямы для асфальтирования, а именно вырезает нужных размеров прямоугольные вырезы на месте ям. Когда прибывает «КамАЗ» с горячим асфальтом, то сразу же выравнивают уложенный в ямы асфальт, а после уплотняют его виброплитами и катком.



Улан-удэнский микрорайон Энергетик активно развивается в последние десятилетия. Здесь появились новые жилые 140-е кварталы, построены два новых детских сада, ведется благоустройство сквера «Строителям БАМа». В ближайшем будущем здесь планируется открытие нового жилого района из 30 многоквартирных домов.

В Улан-Удэ в будущем ожидается строительство дороги Спиртзаводской тракт - Энергетик - ул. Мокрова с перспективой её расширения до четырехполосной. 
ямочный ремонт дороги
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ залатали ямы на дороге в Энергетике
В Улан-Удэ залатали ямы на дороге в Энергетике
Общество, 15.06.2021
Рабочие выполнили ямочный ремонт четырёхкилометровой дороги
В Бурятии растёт число беременных, больных COVID-19
В Бурятии растёт число беременных, больных COVID-19
Общество, 15.06.2021
О тревожной ситуации рассказала глава минздрава Бурятии
Улан-удэнцев расстроило закрытие парков и скверов
Улан-удэнцев расстроило закрытие парков и скверов
Общество, 15.06.2021
Горожане недоумевают, где им дышать свежим воздухом и отдыхать
В Бурятии лесники высадили 80 ёлочек
В Бурятии лесники высадили 80 ёлочек
Общество, 15.06.2021
Саженцы посадили у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны
В Бурятии ловили мотоциклистов-нарушителей
В Бурятии ловили мотоциклистов-нарушителей
Общество, 15.06.2021
В республике подвели итоги операции «Мотоцикл»
Жителей Бурятии призывают присоединиться к акции «Свеча памяти»
Жителей Бурятии призывают присоединиться к акции «Свеча памяти»
Общество, 15.06.2021
Собранные деньги будут направлены на оказание медицинской помощи ветеранам
В Бурятии выбрали лучший хоровой коллектив
В Бурятии выбрали лучший хоровой коллектив
Общество, 15.06.2021
Гран-при конкурса завоевал еравнинский ансамбль
В Бурятии назвали долю ругающихся за рулём водителей
В Бурятии назвали долю ругающихся за рулём водителей
Общество, 15.06.2021
Большинство автолюбителей ругаются на других водителей
В Улан-Удэ Русский драмтеатр завершил сезон «Звёздным мальчиком»
В Улан-Удэ Русский драмтеатр завершил сезон «Звёздным мальчиком»
Общество, 15.06.2021
Сезон закрылся досрочно из-за разрастания коронавируса
Прямой наводкой: «Акации» уничтожили «противника» в Бурятии
Прямой наводкой: «Акации» уничтожили «противника» в Бурятии
Общество, 15.06.2021
Гаубичный дивизион уничтожил «противника», прорвавшего оборону. ВИДЕО
Людмила Воронцова посетила дацан перед Олимпиадой
Людмила Воронцова посетила дацан перед Олимпиадой
Общество, 15.06.2021
Настоятель дацана помолился за участницу Олимпийских игр из Бурятии
Жители Бурятии нашли, предположительно, детёнышей манула
Жители Бурятии нашли, предположительно, детёнышей манула
Общество, 15.06.2021
Найденные дикие котята оказались слепыми, без мамы
Снимок произведения Даши Намдакова украсил книгу знаменитого хирурга
Снимок произведения Даши Намдакова украсил книгу знаменитого хирурга
Общество, 15.06.2021
Даши Намдаков пришёл на презентацию книги хирурга с мировым именем Юрия Козлова
Режим повышенной готовности из-за угрозы паводка ввели в Улан-Удэ
Режим повышенной готовности из-за угрозы паводка ввели в Улан-Удэ
Общество, 15.06.2021
Власти города готовятся к возможному приходу «большой воды»
В Бурятии число случаев коронавируса за сутки выросло до 212
В Бурятии число случаев коронавируса за сутки выросло до 212
Общество, 15.06.2021
Ситуация с коронавирусом ухудшается стремительными темпами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^