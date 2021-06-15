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В Бурятии ловили мотоциклистов-нарушителей

В Бурятии ловили мотоциклистов-нарушителей
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В республике подвели итоги операции «Мотоцикл»

С 1 по 10 июня в Бурятии прошёл III этап оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл».

За 10 дней сотрудники ГИБДД проверили 430 мототранспортных средств. В отношении водителей, допустивших нарушения ПДД, составлено более 275 административных материалов. Из них 79 – за управление мотоциклом или мопедом, либо перевозку на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастёгнутых мотошлемах. 71 водитель привлечен к административной ответственности, поскольку не имел права управления мототехникой, 20 – по причине нахождения в состоянии опьянения.

- Особую обеспокоенность вызывают факты управления мототранспортом подростками, не имеющими соответствующих навыков и права управления. С начала года с участием несовершеннолетних в возрасте до 18 лет произошло 13 ДТП, травмы в которых получили 14 детей, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Госавтоинспекция Бурятии призывает родителей не допускать к управлению мототехникой своих детей и не приобретать им мопеды и мотоциклы.

Водитель мопеда или скутера должен иметь водительское удостоверение категории «М», водитель мотоцикла - категории «А», а транспортное средство, объём двигателя которого составляет более 50 куб. см., должно быть зарегистрировано в установленном порядке.

мотоциклисты
 
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